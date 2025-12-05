No todo fue felicidad. Pese al importante triunfo 2-1 de Junior ante América, un resultado que deja a los rojiblancos cerca de la final, hubo una mala noticia que dejó preocupación en el ambiente.

Leer también: Valledupar y Cartagena quieren ser sede de Junior para partidos internacionales de 2026: los alcaldes lanzaron propuesta

El mediocampista Guillermo Celis, quien fue titular en el juego, se lesionó y tuvo que salir reemplazado en el primer tiempo del compromiso.

Luego de finalizado el encuentro, el club rojiblanco dio un pequeño parte y explicó que el volante presenta una “distensión isquiotibial de la pierna derecha”.

Según conoció EL HERALDO, al sincelejano le harán estudios este sábado para conocer a totalidad el alcance de su lesión, pero es prácticamente seguro que no estará ante el Medellín el lunes.

Leer más: Así reaccionó ‘el Pibe’ Valderrama al homenaje de la hinchada de Junior en el partido ante América

En caso de una hipotética final, la presencia de uno de los capitanes del equipo dependerá de la evolución que presente día a día.

Por otro lado, el extremo Joel Canchimbo, que justamente entró por Celis, también sufrió molestias físicas.

‘El Tiburón’ explicó que el joven jugador, que no tuvo un buen partido, sufrió una “contusión en el muslo de la pierna derecha”.

Así las cosas, podrían ser dos bajas las que tenga el entrenador Alfredo Arias para el juego contra el Medellín, en el que recuperará a Jesús Rivas y muy seguramente a Javier Báez.