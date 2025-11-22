El colombiano Dayro Moreno, del Once Caldas de su país, se consagró como máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 al anotar 10 tantos.

El delantero de 40 años demostró su vigencia y ratificó su capacidad anotadora en la competición en la que Once Caldas participó desde la fase previa y llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el Independiente del Valle ecuatoriano.

Moreno intentó romper el récord goleador del torneo, que está en poder del chileno Eduardo Vargas, quien marcó 11 dianas en la edición de 2011 cuando jugaba en la Universidad de Chile.

Otros jugadores que han sido máximos artilleros de la Sudamericana con 10 anotaciones son el chileno Humberto Suazo, en 2010 con Colo-Colo; los argentinos Braian Romero (en 2020 con Defensa y Justicia) y Adrián Martínez (en 2024 con Racing), y el uruguayo Agustín Álvarez, en 2021 con Peñarol.

Asimismo, Moreno es el cuarto colombiano que alcanza el logro de mayor goleador del certamen tras Ricardo Ciciliano, que anotó 6 goles con Millonarios en 2007; Miguel Borja, con 6 dianas para Atlético Nacional en 2016, y Nicolás Benedetti, quien marcó 5 tantos con Deportivo Cali en 2018.