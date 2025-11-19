Colombia derrotó por 3-0 a Australia en su último partido del año, un amistoso disputado este martes en el estadio Citi Field de Nueva York (EE.UU.).

Los australianos jugaron muy atrás y complicaron a los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que se terminaron llevando la victoria con un gol de penalti de James Rodríguez, una anotación de Luis Díaz y otro tanto de Jefferson Lerma.

Angel Colmenares/EFE Luis Díaz de Colombia celebra un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York.

El juego, que sirvió de preparación para ambos equipos de cara al Mundial de 2026, tuvo pocas oportunidades en los arcos, pero le permitió a ambos entrenadores ver cómo respondían sus dirigidos ante un tipo de contrincante con el que no suele encontrarse y que posiblemente tengan que enfrentar en la Copa del Mundo.

El fútbol de los Socceroos supuso un reto desde los primeros minutos para los cafeteros, pues los dirigidos por Darren Bazeley se tiraron atrás y buscaron hacer daño con los balones largos para el atacante Mohamed Toure, quien tuvo muchas dificultades para imponerse ante los centrales Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

En ese contexto, los suramericanos se hicieron del balón bajo el liderazgo de James, quien se movió por toda la cancha buscando sociedades con sus compañeros para romper la numerosa defensa rival.

Con el partido así, Colombia solo tuvo una oportunidad clara de anotar en el primer tiempo, al minuto 22, cuando el volante Yaser Asprilla le filtró un pase a Díaz, que en el borde del área recibió, se giró y sacó un remate que atajó con un manotazo el guardameta Paul Izzo.

Angel Colmenares/EFE Jugadores de Colombia celebran un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York.

Australia, por su parte, no atacó mucho, pero estuvo más cerca de celebrar que los cafeteros en la última jugada de la etapa inicial: un tiro libre lanzado por el volante Aiden O’Neill que atajó con una estirada notable el portero Camilo Vargas.

En el segundo tiempo el partido mantuvo el ritmo de los primeros 45 minutos y Colombia apenas llegó por primera vez al 61 en una gran jugada colectiva en la que el lateral izquierdo Johan Mojica sacó un remate de media distancia que sacó con un manotazo, otra vez, Izzo.

Con el paso de los minutos, el partido se enredó cada vez más hasta que al minuto 74 el defensor Callum Elder derribó en el área al lateral Santiago Arias y la jueza Tori Penso pitó penalti. El encargado de cobrar fue James, que dos minutos después sacó un remate cruzado imposible de atajar para el portero australiano que se lanzó hacia el otro lado.

Cuando parecía que no iba a pasar mucho más, la selección cafetera amplió la ventaja, al 89, en un contragolpe letal en el que Rafael Santos Borré, ante una mala salida de Izzo, habilitó con un toque a Díaz, que empujó el balón para celebrar con la multitud que llegó al Citi Field.

El 3-0 definitivo llegó al 93 en un tiro de esquina en el que tras una serie de rebotes, Lerma, que había ingresado al 82, mandó con un puntazo el balón al fondo para que Colombia se despida con una goleada del 2025.

Ficha técnica:

3. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla (m.82, Jefferson Lerma), Richard Ríos (m.69, Gustavo Puerta), Yaser Asprilla (m.81, Jorge Carrascal), James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez (m.69, Rafael Santos Borré).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Australia: Paul Izzo; Lewis Miller, Kye Rowles (m.60, Callum Elder), Milos Degenek, Kai Trewin, Cameron Burgess; Aiden O’Neill (m.78, Paul Okon), Jackson Irvine (m.60, Max Balard), Connor Metcalfe (m.78, Martin Boyle) , Riley McGree (m.78, Nestory Irankunda), y Mohamed Toure.

Seleccionador: Darren Bazeley.

Goles: 1-0, m.76: James Rodríguez, de penalti. 2-0, m.89: Luis Díaz. 3-0, m.90+3: Jefferson Lerma.

Árbitra: La estadounidense Tori Penso. Amonestó a Aiden O’Neill, Kye Rowles, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Citi Field de Nueva York.