No hay sorpresas. La entrada de Jermein Zidane Peña en lugar de Jhon Fredy Salazar es la única novedad en el listado de los 20 jugadores de Junior que fueron convocados para el partido contra Deportivo Independiente Medellín, en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga II, este miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 8:30 p. m.

Leer también: Junior vs. Medellín: ¡Comienza la batalla por la estrella!

El defensa central, que ya se encuentra recuperado de su lesión toma el cupo de Salazar, que ingresa y sale constantemente del grupo que viene compitiendo.

Los otros 19 futbolistas son los mismo que estuvieron en la victoria 2-1 sobre Atlético Nacional, el jueves anterior en el coloso de la Ciudadela, en la última fecha de la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga II.

Leer también: “Nos tocó un grupo bravo, pero…”: Javier Báez

El técnico Alfredo Arias solo le abrió la puerta al zaguero magdalenense, quien podría ser titular junto al paraguayo Javier Báez. Sin embargo, también está la posibilidad de que el orientador uruguayo se la siga jugando con Daniel Rivera.

Carlos Olmos, defensa central que estuvo disputando la final del Torneo Nacional Sub-20 el lunes pasado, fue llamado nuevamente por Arias.

La lista completa de jugadores que se concentraron desde el lunes en el hotel Dann Carlton es la siguiente:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefersson Martínez.

Defensas: Javier Báez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Carlos Olmos (sub-20), Edwin Herrera, Jhomier Guerrero y Yeison Suárez.

Leer también: “Junior es el mejor equipo del torneo”: Sebastián Viera

Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, José Enamorado, Yimmi Chará y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven Rodríguez.