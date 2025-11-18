Sabe de lo importante que es empezar ganando. Pero también reconoce que con el apoyo de la gente puede ser más fácil. El defensor Javier Báez se mostró muy optimista para el comienzo del Grupo A de los cuadrangulares semifinales.

Aunque es consciente de que Junior está en el ‘grupo de la muerte’ con Medellín, Nacional y América, afirma que están más que preparados para afrontar estas seis finales que se vienen.

Por eso, en una conversación con EL HERALDO, se refirió a esta zona, pero dejó en claro que ‘el Tiburón’ puede pelear con todo.

“Tenemos un partido muy importante contra Medellín, empiezan los cuadrangulares, lo que la gente estaba esperando. Nos tocó un grupo bravo, creemos que estamos para hacer las cosas muy bien”, destacó.

El defensor central paraguayo también aprovechó y le envió un mensaje a la hinchada currambera y aseguró que sabe que se dará un buen marco de público en el partido ante Independiente Medellín, mañana, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Ante Medellín habrá un gran marco de gente que nos acompañará como siempre, que nos alentará como siempre y ojalá que salgan del estadio con una alegría inmensa por la entrega del equipo y por conseguir los tres puntos, porque empezar con un triunfo será importante para lo que todos queremos”, señaló.