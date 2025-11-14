Aroldis Chapman, Edwin Díaz y Ronald Acuña Jr. son algunas de las figuras que brillaron este jueves en la gala de los Premios MLB 2025, donde también fueron dados a conocer los Equipos Ideales de la temporada de las Grandes Ligas, en los que figuran 11 jugadores latinos.

En la gala, celebrada en Las Vegas, que premia lo mejor de la temporada, fueron anunciados los ganadores de los premios Jugador Más Valioso, que quedaron en manos del japonés Shohei Ohtani, en la Liga Nacional, y de Aaron Judge, en la Americana.

Relevista del Año

El cubano Chapman, de los Medias Rojas, y el puertorriqueño Díaz, de los Mets, fueron anunciados como los ganadores de los premios Mariano Rivera y Trevor Hoffman, que distinguen a los mejores relevistas de las ligas Americana y Nacional en la temporada de MLB.

Chapman, quien ganó el premio por segunda ocasión, armado de su bola rápida, que puede viajar a más de 100 millas por hora, registró 32 juegos salvados, dejando su efectividad en 1.17, siendo fundamental para llevar a los Medias Rojas a la postemporada.

Díaz, quien suma su tercera distinción, fue el candado de los Mets sumando 28 rescates y porcentaje de carreras limpias permitidas de 1.63 en 63 presentaciones.

Regreso del Año

El venezolano Ronald Acuña Jr. y Jacob deGrom conquistaron el premio Regreso del Año en las Grandes Ligas, el cual reconoce a los jugadores de la Nacional y la Americana que logran resurgir y recuperar su nivel.

Acuña Jr. dejó detrás un desgarre completo del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que lo sacó de acción en la temporada de 2024, y en este 2025 bateó para .290 con 21 vuelacercas, 42 remolcadas y 72 carreras anotadas en solo 95 juegos con los Bravos.

DeGrom, ganador de la Americana, superó las lesiones que lo lastraron las pasadas dos campañas para colocar un registro 12-8, con efectividad de 2.97 con los Rangers.

Premio Edgar Martínez

Ohtani conquistó por quinta ocasión consecutiva el premio Edgar Martínez, que reconoce al mejor bateador designado de la temporada de Grandes Ligas.

Premio Hank Aaron

El Premio Hank Aaron, que honra al mejor jugador ofensivo de cada liga, fue conquistado por segundo año consecutivo por Ohtani, en la Nacional, y por Judge, en la Americana.

Ejecutivo del Año

Matt Arnold, gerente general de los Cerveceros, fue reconocido con el premio Ejecutivo del Año, que reconoce la labor administrativa y resultado que produce en el terreno, donde el conjunto de Milwaukee logró la mejor marca en la temporada de Grandes Ligas.

Equipos Ideales de la MLB

Los Equipos Ideales de la temporada de MLB están divididos en Primer y Segundo Equipo, y tiene como objetivo reconocer a los mejores jugadores de la temporada, haciéndolos parte de los dos mejores grupos de la campaña por posición.

Primer Equipo

En la primera basé está el dominicano Vladimir Guerrero Jr., acompañado por sus compatriotas Ketel Marte, en la segunda base, José Ramírez, en la tercera almohadilla, Julio Rodríguez y Juan Soto en los jardines, así como Jhoan Durán y el cubano Chapman como lanzadores de relevo.

El resto de los integrantes de este primer conjunto lo completan Ohtani como bateador designado, en los jardines Judge, Bobby Witt Jr en el campocorto y los lanzadores abridores Garrett Crochet, Max Fried, Paul Skenes, Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto.

Segundo Equipo

Díaz y el mexicano Andrés Muñoz ocupan los puestos de relevistas, mientras que los dominicanos Cristopher Sánchez y Freddy Peralta figuran como abridores, y Junior Caminero en la tercera base.

Will Smith es el receptor, con Nick Kurtz en la inicial, Brice Turang en la segunda almohadilla, Bo Bichette como torpedero, Kyle Schwarber es el bateador designado y Hunter Brown, Zack Wheeler y Bryan Woo, completan los lanzadores abridores.