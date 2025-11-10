Colombia ya cuenta con la mayoría de los integrantes de la convocatoria realizada para encarar los dos juegos amistosos del mes de noviembre. ‘La Amarilla’ se medirá este sábado a Nueva Zelanda y luego el martes 18 de noviembre rivalizará con Australia, ambas selecciones con tiquete asegurado al Mundial 2026.

Luis Díaz y James Rodríguez, los líderes de este combinado patrio, arribaron ayer a suelo estadounidense para iniciar trabajos, junto a un grupo amplio de futbolistas. Todos recibieron una réplica mini del balón del Mundial. “Con esta es la que vamos a ganar todo, ya lo dijimos”, manifestó James a su llegada.

🎥 𝙋𝙖𝙧𝙚𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤, é𝙡 𝙮𝙖 𝙚𝙨𝙩á 𝙖𝙦𝙪í ... Su majestad, James Rodríguez. 👑🪄⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/CSzd7yem2B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

Junto a James y ‘Luchito’ ya se encuentran en concentración jugadores como Álvaro Montero, Carlos Cuesta, Car-los Gómez, Camilo Vargas, Juan Camilo Portilla, Santiago Arias, David Ospina, Jhon Arias, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Yáser Asprilla, Jhon Córdoba, Jorge Carrascal, Álvaro Angulo y Luis Suárez, quienes arribaron a la localidad de Fort Lauderdale en ese orden. El resto del grupo se irá sumando con el paso de las horas.

🎥 Qué alegría verlos de nuevo, muchachos. 👋😎



Ángulo, Suárez y Carrascal ya están en Miami. 💪⚽💫#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/h5VvDm33oI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

Colombia y Nueva Zelanda solo se han enfrentado en una oportunidad. Fue en 2003, cuando ‘la Amarilla’ se impu-so 3-1 en la Copa Confederaciones, torneo al que accedió por haber salido campeón de la Copa América en 2001 en nuestro país.

Con Australia, rival del martes 18 de noviembre, existen dos encuentros en la hemeroteca. Triunfo de Colombia 3-1 en un amistoso en 2001 y empate 0-0 en otro amistoso realizado en 2018.