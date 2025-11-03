Debido al aplazamiento de la jornada del fin de semana pasado, Junior ha tenido más días de preparación para el juego ante Fortaleza, el cual será este sábado, a partir de las 4:10 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo.

Eso le ha servido a Alfredo Arias, que busca tener a casi todos sus jugadores a disposición físicamente.

Joel Canchimbo, quien vino lesionado del Mundial Sub-20, empezó a integrarse a trabajos, pero no hace fútbol todavía.

Será difícil que pueda llegar a afrontar el choque ante los bogotanos, pero se espera que para la última fecha del ‘todos contra todos’ o los cuadrangulares semifinales ya esté listo para recibir minutos.

Salvo Jermein Peña, todos los futbolistas entrenan bajo las órdenes del entrenador uruguayo.

El defensor central sufrió un problema muscular en el encuentro contra América en Palmira, razón por la cual no jugó ante Santa Fe y está prácticamente descartado para el juego del fin de semana.

El orientador charrúa ha estado pendiente a la evolución de varios futbolistas que habían presentado sobrecarga de minutos, pero, según pudo confirmar EL HERALDO, casi todos los integrantes del plantel podrán estar disposición del técnico para el choque del sábado en la capital del país.

Se espera que Guillermo Celis vuelva al mediocampo luego de cumplir su fecha de sanción y que Didier Moreno sea su acompañante en el centro del campo.

Restan todavía varios días de entrenamiento para que el entrenador Alfredo Arias defina el equipo que pondrá en campo, pero lo cierto es que todo parece indicar que Junior llegará mejor físicamente para afrontar este partido de la jornada 19 de la Liga-II.

Juega la Sub-20

El Junior sub-20 buscará su paso a la final de la Supercopa Juvenil cuando visite al Envigado FC, este martes, a partir de las 2 p. m., en el estadio Polideportivo Sur. El juego de ida terminó 2-1 a favor del ‘Tiburón’.