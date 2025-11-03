Boca Juniors derrotó por 2-1 a Estudiantes en La Plata y River Plate sufrió una inesperada derrota por 0-1 ante Gimnasia en la jornada previa al superclásico que protagonizarán el ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’.

La decimocuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino marcó un triunfo a domicilio de Boca con los goles de Exequiel Zeballos y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel, de penalti.

Estudiantes recortó distancias, también de penalti, a través del colombiano Edwin Cetré.

Durante el partido Exequiel Zeballos estrelló un penalti en el palo y el español Ander Herrera fue clave para la gestión del penalti decisivo.

Boca lidera el Grupo A con 23 puntos junto a Unión de Santa Fe.

River Plate sufrió una inesperada derrota ante Gimnasia con un penalti convertido por Marcelo Torres, en un partido donde al colombiano Miguel Ángel Borja le detuvo otro penalti el portero Nelson Insfrán en el último minuto de juego.

¡¡¡INSFRÁN, EL HÉROE!!! El arquero de Gimnasia le tapó el penal a Borja en la última del partido.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/sbCfYYYJ0C — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

El colombiano Juan Fernando Quintero, que fue titular, salió molesto luego de que fuera reemplazado en el segundo tiempo cuando ya iban perdiendo 1-0.

NO LE GUSTÓ NADA: el Muñeco sacó a Juanfer y el colombiano expresó toda su bronca.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8DAVNwwOQa — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

River Plate cayó al sexto puesto del Grupo B con 21 puntos y llegará urgido el próximo domingo a La Bombonera para lograr un buen resultado en el superclásico para no perder la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

En esta jornada, por el Grupo A, el viernes Unión derrotó a Newell’s Old Boys a domicilio por 0-1 para quedar líder junto a Boca Juniors con 23 unidades, Barracas Central venció por 2-0 a Argentinos Juniors para quedar en tercer lugar con 21 unidades junto con Central Córdoba, que este lunes recibirá a un urgido Racing Club.

Por el Grupo B, el viernes Rosario Central ratificó su condición de mejor equipo de la tabla anual y líder de su grupo con 30 puntos al vencer por 1-3 a Instituto, San Lorenzo se impuso ante Deportivo Riestra por 1-0 para dejar al Malevo en el segundo lugar con 27 enteros y Talleres logró un revitalizador éxito por 0-1 ante Vélez Sarsfield para empezar a soñar con mantener la categoría.

En otros resultados, también por la Zona B Independiente goleó por 3-0 al Atlético Tucumán, mientras que en el clásico cuyano Godoy Cruz y San Martín de San Juan empataron sin goles.