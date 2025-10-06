El actual entrenador del club argentino Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, enfrenta complicaciones de salud desde hace poco más de un mes y aunque no ha podido asistir a los partidos del equipo que dirige desde su domicilio sigue de cerca cada uno de los enfrentamientos.

Lea también: El colombiano Luis Suárez anota con el Sporting y es máximo artillero de la Liga de Portugal

El exentrenador de Millonarios ha sido ingresado en por lo menos tres ocasiones a centros hospitalarios desde principios de septiembre por diferentes afecciones, infecciones urinarias, deshidrataciones y controles especializados.

EFE Miguel Ángel Russo, técnico del Bocca Juniors.

Para su recuperación los médicos le suministraron antibióticos por vía intravenosa, para acelerar su tratamiento y para que pudiera rápidamente continuar dirigiendo a los ‘Xeneizes’.

Lea también: Caso B-King y Regio Clown: Fiscalía mexicana habría identificado a responsables del asesinato

Y aunque el timonel del Boca de 69 años ya se encuentra en casa, en Buenos Aires, y poco se sabe de su estado de salud real, han surgido especulaciones, como la del periodista Leandro ‘Tato’ Olivera que ha tomado fuerza por estos días.

El reportero de Boca Juniors para el canal TyC Sports reveló que Russo no está muy bien: “Está en su casa esperando a que pueda revertir esta situación difícil y delicada. Está débil, está grave”.

Lea también: Capturan a agente de tránsito cuando pedía 400.000 pesos para no inmovilizar una motocicleta

“(Russo) ha estado en internación domiciliaria. Ha estado permanentemente en contacto con el cuerpo técnico, el sábado en la previa del partido y también, tengo entendido por lo que pude averiguar, en contacto con algunos jugadores en su casa”, agregó el periodista argentino.

"ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA"@tato_aguilera dio detalles del estado de salud de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/fGr5cSzoT5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

En esa misma línea se había pronunciado Hugo Gottardi, quien acompañó a Russo en su paso por Millonarios a principios de septiembre pasado tras su primer ingreso al hospital.

“Lo veo muy cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro... pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”, afirmó Gottardi en su momento.