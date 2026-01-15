En la gestión deportiva moderna, los torneos de pretemporada han dejado de ser simples partidos de práctica para convertirse en herramientas de gestión social y memoria institucional. Estas competiciones, celebradas habitualmente durante el receso de enero en el cono sur, permiten a los clubes fortalecer vínculos con sus fanáticos y rendir tributo a figuras que han dejado una huella indeleble en su historia.

Recientemente, Boca Juniors ha dado un paso significativo en esta dirección al formalizar una nueva competencia que une el respeto deportivo con la gratitud internacional.

Adán González/EFE Juan Barinaga (i) de Boca disputa un balón con Sebastian Del Castillo de Millonarios este miércoles, en un partido amistoso en homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo entre Boca Junior y Millonarios.

En el marco de un encuentro amistoso entre Boca Juniors y Millonarios, el presidente de la institución argentina, Juan Román Riquelme, anunció oficialmente que la Copa Miguel Ángel Russo dejará de ser un evento único. A partir de ahora, este trofeo se disputará anualmente cada mes de enero, estableciéndose como una tradición permanente en La Bombonera.

Uno de los objetivos principales de jugar en enero, fuera de la temporada de competencias oficiales, es facilitar el acceso al estadio. Riquelme explicó que la intención es brindar una oportunidad a aquellos socios y aficionados que, debido a la alta demanda de abonos durante el año regular, encuentran dificultades para asistir a los partidos. Se busca que la familia “Xeneize” pueda disfrutar de una jornada de fútbol en un ambiente de pretemporada más accesible.

A veces, te rendimos homenaje los chicos que te extrañan, tanto como yo 💙💛💙 pic.twitter.com/bjxgTupppA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 15, 2026

La elección de Millonarios como rival para la edición inaugural no fue casual. El presidente de Boca Juniors subrayó el profundo agradecimiento hacia el club capitalino por el trato humano y profesional brindado a Russo durante su etapa en Colombia, especialmente cuando comenzaron sus problemas de salud.

“Russo estaba muy agradecido con la gente de Millonarios y con el trato que recibió”, destacó Riquelme, señalando que el partido es también un símbolo de reciprocidad entre ambas instituciones.

Adán González/EFE Aficionados muestran una bandera con la imagen del fallecido entrenador Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo fue una figura central en la historia de ambos clubes. En Boca Juniors, es recordado por liderar al equipo hacia la gloria continental, pero para Riquelme, el vínculo trasciende las estadísticas. El dirigente manifestó la carga emocional que implica este homenaje.

“Me acuerdo de él todos los días”, afirmó Riquelme, dejando claro que la Copa busca inmortalizar no solo al técnico ganador, sino al amigo y al hombre de valores.

Con esta decisión, Boca Juniors asegura que el nombre de Russo perdure en el tiempo a través de la competencia, transformando un duelo de pretemporada en un patrimonio cultural y emocional para el fútbol sudamericano.