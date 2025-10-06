El asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, sigue generando dolor y preguntas.

El pasado jueves 2 de octubre, en Medellín se realizó el funeral del artista, acompañado de globos blancos y palomas como símbolo de paz, en el que cientos de jóvenes, familiares y amigos exigieron justicia, mientras aún no hay avances oficiales públicos por parte de la Fiscalía de México.

Familiares y amigos asisten al funeral del cantante colombiano B-King, encontrado sin vida el pasado 17 de septiembre en México.

Aunque dos semanas atrás los cuerpos de ambos artistas fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, la investigación cobró un nuevo giro tras revelaciones del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, transmitido por Univisión. Según ese reportaje, las autoridades mexicanas ya habrían identificado a los presuntos responsables del doble homicidio, con nombres y apellidos, aunque mantienen reserva judicial sobre la revelación formal de esas identidades.

Hasta el momento, se ha informado que al menos siete personas fueron capturadas en el marco del caso, la actriz venezolana Angie Miller, amiga cercana de B-King; cuatro ciudadanos colombianos, y dos mexicanos. No obstante, ningún detenido ha sido formalmente vinculado con el crimen y las autoridades mexicanas no han presentado pruebas concluyentes que los relacionen directamente con los homicidios.

El arresto de los cuatro colombianos ha generado especial tensión en el Valle del Cauca. Se trata de Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yónier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, tres oriundos de Cartago y uno de Obando, sobre quienes sus familias denuncian falta de claridad sobre los motivos de sus capturas. Según versiones, sus arrestos ocurrieron en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, cerca de donde hallaron los cuerpos.

Sthefanía Zapata, hermana de una de las detenidas, señaló inconsistencias en las órdenes judiciales. “lo que sabemos en este momento es que les han dado varias órdenes de captura y aparecen como si los liberaran y los capturaran, o sea, hay muchas inconsistencias en el caso”. Según ella, su familiar simplemente transitaba hacia su casa luego de una diligencia migratoria cuando fue detenida. Otra hermana, Ingrid Zapata, aseguró que estas detenciones podrían tratarse de un “falso positivo” e indicó que Yuli permanece recluida en el penal de Molino de Flores, en Texcoco.

De acuerdo con la versión difundida por el periodista Alex Rodríguez, de Alexander Rodríguez, el asesinato podría estar relacionado con actividades delictivas y disputas entre grupos criminales. “Esto lo suelen hacer los grupos delincuenciales, precisamente cuando estos se quieren vengar porque quieren marcar el territorio”, y añadió que “al parecer, éstos (DJ Regio Clown y B-King) estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”.

Las autoridades mexicanas ubicaron el vehículo de una de las detenidas frente a una residencia ubicada en la calle Cuauhtémoc, en la zona de Tepetlaoxtoc de Hidalgo. Según informó el programa C4 en Alerta del canal Telediario México, en ese mismo inmueble fue hallada una camioneta Mercedes Benz oculta, la cual estaría relacionada con el traslado de las víctimas hasta el sitio donde fueron asesinadas.

En diálogo con W Radio, Ingrid Zapata Villa, hermana de Yuli Catherine, insistió en que la captura de los colombianos corresponde a un “falso positivo”. Aseguró que ninguno de los detenidos tiene vínculos con los artistas asesinados ni con su entorno.

“Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Mi hermana se dirigía hacia su casa, pero pasó a la hora equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No hay ningún lazo con ellos”, expresó.

Ingrid Zapata también indicó que su hermana reside en México desde hace seis años y que solo hasta el pasado 1 de octubre logró establecer contacto con un abogado.

Según su relato, Yuli Catherine permanece detenida en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, tras haber sido capturada por agentes de la Fiscalía mexicana mientras conducía su camioneta. Las autoridades alegaron que el vehículo era robado, aunque sus familiares aseguran que no existe prueba alguna que sustente dicha acusación.

El periodista de Univisión, Alexander Rodríguez, planteó que el doble homicidio estaría relacionado con actividades ilícitas y disputas entre estructuras criminales.

“Esto lo suelen hacer los grupos delincuenciales, precisamente cuando estos se quieren vengar porque quieren marcar el territorio”, explicó en el programa antes citado, agregando que “al parecer, éstos (DJ Regio Clown y B-King) estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”

El diario El País, de México, reportó una posible línea de investigación, una disputa por venta de drogas. En el lugar donde fueron hallados los cuerpos también se encontró un mensaje firmado con las iniciales ‘FM’, atribuido presuntamente a la Familia Michoacana, lo que ha fortalecido la hipótesis de retaliación criminal.

La familia de B King continúa pidiendo respuestas. En el pódcast ‘Más allá del Silencio’, su madre, Adriana Salazar, relató que su hijo viajó a México para un evento musical con Regio Clown, a quien no conocía previamente.

“No, no lo conocía. No sabía quién era. No lo conocía, o sea, nunca lo conoc… nunca, jamás. Ya cuando él llega [a México], Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen”, relató. Según la mujer, su hijo no alcanzó a contarle por qué el organizador, Jorge Luis Herrera, se había interesado en contratarlo. En esa misma entrevista, Salazar mencionó que, una vez en México, comenzó a recibir información sobre supuestos problemas de su colega. “Empezaron a decir que sí, que Regio tenía muchos problemas... que ya lo habían intentado como una vez secuestrar. Lo habían soltado”, manifestó Adriana.

Finalmente, la hermana del artista, Estefanía Agudelo, expresó dudas sobre la contratación que originó su viaje.

“Pues sí nos imaginamos que pudo haber sido una trampa, porque son muchas cosas inconclusas, como que, ¿un festival de electrónica? Mi hermano cantaba reguetón”, preguntó.