Un gol del uruguayo Rodrigo Zalazar a pocos minutos del final del partido de este domingo entre el Braga y el Sporting, que concluyó en empate a 1, puso el freno a los ‘leones’ en su lucha por el liderato de la Liga lusa.

El conjunto verdiblanco se queda con este resultado a dos puntos del Oporto, que va líder y que esta noche se enfrenta al Benfica.

El colombiano Luis Suárez —máximo artillero de la liga portuguesa con seis tantos— había logrado imponer la ventaja del Sporting con un gol en el minuto 19 tras recuperar un pase de Pedro Gonçalves ‘Pote’, pero no fue suficiente para asegurar su victoria en el estadio José Alvalade.

Lo demostró Zalazar al anotar para el Braga, dirigido por el español Carlos Vicens, de un penalti en el minuto 90+7.

Con este resultado, el Sporting se mantiene en segundo lugar en la tabla en la octava jornada de la Liga lusa, con 19 puntos, solo por detrás del Oporto, que va primero, con 21 puntos.

El Benfica, dirigido por José Mourinho, va tercero con 17 puntos, mientras que el Braga, que acumula con este empate 6 jornadas sin ganar, cae de séptima a octava posición, con 10 puntos.