El lanzador colombiano José Quintana, que estaba en la lista de lesionados, ya se encuentra habilitado para jugar con los Cerveceros de Milwaukee en postemporada.

Leer también: Comienzan las Series Divisionales en la postemporada de las Grandes Ligas

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, no ha confirmado al abridor para el segundo juego en la serie contra Cachorros de Chicago (el lunes a las 8:08 p. m.), pero mencionó que Quintana y Quinn Priester están bajo consideración.

Los Cerveceros (97) fue el equipo con más victorias en la temporada regular, encabezados por el líder en triunfos de la Liga Nacional, el dominicano Freddy Peralta (17), quien tuvo marca de 3-1 y 3.43 de efectividad ante los Cachorros.

Leer también: Los Yanquis vencen a los Medias Rojas y avanzan a la Serie Divisional

Con el respaldo de los bates de Christian Yelich y de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, busca llevar la victoria a Milwaukee en el American Family Field, donde lograron sus mejores resultados en la campaña.

Con Michael Busch, Pete Crow-Armstrong y Seiya Suzuki en un buen momento al bate, tras derrotar a los Padres de San Diego, los Cachorros van a plantarles la batalla a los Cerveceros, a quienes vencieron 7-6 en su serie particular.

Leer también: Junior 1, América 2: era con toda la titular…