El nuevo clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se dio en la fecha 13 de la Liga II-2025, en el Atanasio Girardot. El ‘verde paisa’ volvió a vencer al cuadro ‘embajador’ en Medellín, después de ocho años.

Nacional triunfó 2-0 el pasado sábado, metiéndose en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 23 puntos, sin embargo, podría llegar a perder a Hinestroza, una importante figura, por un par de fechas, debido a la sanción que pudiera recibir por la jugada contra Mosquera.

El delantero del Atlético Nacional, Marino Hinestroza Angulo, se hizo viral en las últimas horas al protagonizar un polémico episodio contra Edwin Mosquera: le agarró los genitales en medio del partido. Toda la escena quedó registrada en videos.

Captura de pantalla Win Sports Marino Hinestroza le agarra los genitales a Edwin Mosquera, en medio del duele entre Atlético Nacional y Millonarios.

Esta acción le puede traer al caleño graves consecuencias, ya que es una conducta claramente antideportiva, que además no fue sancionada ni con tarjeta amarilla.

Ante esto, Millonarios podría tomar medidas con base al Artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el cual especifica el derecho que tendrá el club y el jugador ‘embajador’ a denunciar las faltas cometidas contra los estatutos.