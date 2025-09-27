Está casi todo definido. Este domingo llegará a su final la temporada regular del mejor béisbol del mundo y ya están casi todos los equipos que participarán en la postemporada.

Aunque anoche, al cierre de esta edición podía quedar todo definido, hoy será la última jornada de la campaña regular.

Por los lados de la Liga Americana, los Yanquis de Nueva York, Marineros de Seattle, los Guardianes de Cleveland, los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston ya tienen asegurada su presencia en la siguiente ronda.

Los Tigres de Detroit, que juegan este sábado ante los Medias Rojas, y los Astros de Houston, que enfrentan a los Angelinos de Los Ángeles, son los que se disputan el puesto restante en el comodín.

En la Liga Nacional estará el único representante colombiano. José Quintana con los Cerveceros de Milwaukee ya aseguró su presencia.

Junto a su novena estarán los Filis de Filadelfia, Dodgers de Los Ángeles, Cachorros de Chicago y Padres de San Diego.

Los Mets de Nueva York, que chocan este sábado contra los Marlins de Miami, y los Rojos de Cincinnati, que juegan ante los Cerveceros, son los que disputaban ese último cupo por el comodín en la Liga Nacional.

Así las cosas, este domingo la acción empezará a las 2:05 p. m., hora de Colombia y los ojos estarán puestos en la definición de los últimos dos lugares por los puestos del comodín tanto en la Liga Americana como Nacional.

El próximo martes empezará la postemporada con los juegos del comodín.