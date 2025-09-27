Karim Adeyemi dirigió a la victoria al Borussia Dortmund en el Mewa Arena (0-2) y alargó la persecución al Bayern Múnich por el liderato de la Bundesliga días antes de recibir al Athletic Club en la Liga de Campeones.

Está en órbita el cuadro de Niko Kovac que sólo ha perdido dos puntos en lo que va de curso. La mejor defensa de la Bundesliga mostró su destreza en ataque. Dejó sentenciado el encuentro de la quinta jornada del evento alemán al descanso, cuando estableció ya una brecha de dos goles ante un rival que dio la sensación de rehacerse el pasado fin de semana, cuando goleó al Augsburgo.

Pero el Dortmund contó con Adeyemi que inició la jugada del primer gol, poco antes de la media hora y que llevó la pelota a Julian Brandt que dentro del área encontró a Daniel Svensson, solo, que empujó a puerta vacía el balón y abrió el marcador.

El cuadro visitante amarró su cuarta victoria seguida en el 40. Adeyemi hizo todo. Robó el balón en su propio campo e inició una carrera sin fin hacia la portería del Mainz. Le acompañó Julian Brandt con el que hizo una pared, con el que encontró un apoyo, antes de rematar y firmar un gol, el segundo, que mereció.

No dio la sensación de tener capacidad de reacción el Mainz. No hubo respuesta. Menos aun cuando Robin Zentner, en el 67, fue expulsado con roja directa por una dura entrada.

El partido no cambió de dueño. Fue del Dortmund hasta el final. Y cerró un nuevo triunfo para alargar su línea ascendente antes de recibir el martes al Athletic en el Signal Iduna Park. A sólo dos puntos del líder, el Bayern, y otra vez sin encajar gol alguno.