El Bayern Múnich derrotó este sábado por 2-3 al Borussia Dortmund, con dos goles de Harry Kane -uno de ellos de penalti- y otro de Joshua Kimmich, en un partido con muchas alternativas y ante un rival que estuvo por delante y luchó hasta el final por el empate.

Leer también: Tomás Ángel regresó al fútbol colombiano: así llega el delantero a América de Cali para la Liga BetPlay 2026

La victoria permite al Bayern aumentar a 11 puntos su ventaja sobre el Dortmund y dar un paso enorme hacia el título.

El Bayern jugó un primer tiempo en el que dominó la posesión pero tuvo muchas dificultades para llegar al área de un Borussia Dortmund que se defendió muy bien y se adelantó en el marcador en el minuto 26 con un remate de cabeza de Nico Schlottebeck, tras una falta lanzada por Daniel Svensson desde la banda izquierda.

El Dortmund planteó desde el primer momento un partido basado en la intensidad en las luchas individuales por el balón, aupado por el mítico ‘muro amarillo’ del Signal Iduna Park.

Leer más: Dayro Moreno igualó a Sergio Galván Rey como máximo goleador histórico del Once Caldas

El Bayern sólo creó peligro en la primera parte con algunos remates desde fuera del área de Joshua Kimmich y de Michael Olise, sin lograr realmente poner en apuros al meta Gregor Kobel.

El comienzo del segundo tiempo mostró un partido distinto. El Dortmund fue mucho más atrevido en ataque y el Bayern empezó a encontrar espacios. Lo que había sido un partido marcado por la táctica se convirtió en un intercambio de golpes entre los dos equipos.

El Dortmund tuvo una buena ocasión de gol en el minuto 49, cuando Svensson estuvo a punto de llegar a un remate dentro del área, y respondió en el 52 el Bayern por medio de Dayot Upamecano, que se perdió por muy poco un centro al segundo poste de Serge Gnabry.

Leer también: La selección Colombia de baloncesto venció a Chile por el clasificatorio al Mundial de 2027 en Catar

El empate llegó en el minuto 54 en una jugada iniciada por Kimmich, que metió un balón al área desde la media luna, Gnabry lo bajó de cabeza y Kane marcó con la pierna izquierda a corta distancia.

Tras el gol del Bayern, el Dortmund tuvo una gran ocasión en los pies de Maximilian Beier, que remató por encima desde una buena posición.

En el minuto 71, un penalti por una falta de Schlotterbeck sobre Josip Stasinic fue convertido por Kane en el 1-2.

El partido entró en una dinámica de ida y vuelta y Svensson logró el empate a dos goles para el Dortmund en el minuto 83 tras un gran centro de Marcel Sabitzer, pero cuatro después Kimmich, con una volea con la zurda tras un rebote, dio el triunfo al Bayern.