El espectáculo y la emoción de la pelota naranja llegan al departamento con la inauguración del torneo ‘Encesta Atlántico’, una iniciativa de la Gobernación del Atlántico, organizada a través de Indeportes, que busca impulsar el talento juvenil del baloncesto en la categoría sub-17.

Leer también: Lamine Yamal, a punto de reaparecer

El campeonato contará con la participación de ocho equipos: cuatro en la rama masculina y cuatro en la femenina, provenientes de los municipios de Malambo, Puerto Colombia, Santo Tomás y Galapa.

La emoción del torneo tendrá como sede única al municipio de Malambo, que se vestirá de anfitrión para recibir a todos los deportistas. Los partidos se disputarán en la cancha Isolina Majul ubicada en el sector de El Concorde de dicho municipio, garantizando un espacio adecuado para la competencia.

La Gobernación del Atlántico, por medio de Indeportes, ha dispuesto todos los recursos necesarios para el desarrollo exitoso del torneo. Esto incluye la dotación de uniformes completos para todos los deportistas y cuerpos técnicos, transporte a la sede de los partidos, hidratación, juzgamiento y la premiación de los equipos ganadores.

Leer más: Un genio dice adiós: Busquets anuncia su retirada del fútbol al cierre de la temporada

El director de Indeportes, Iván Urquijo, tuvo a su cargo la entrega oficial de los uniformes a los delegados y jugadores, y manifestó su entusiasmo:

“Contentos en inaugurar este domingo 28 de septiembre el torneo ‘Encesta Atlántico’. Estoy seguro del éxito que vamos a tener, así como los torneos anteriores. Queremos que todos los deportes tengan la posibilidad de mostrar su talento, que los jóvenes amantes del baloncesto tengan en Encesta una plataforma para impulsarlo.”

El entusiasmo es palpable entre los jóvenes basquetbolistas. Jesús Pérez, jugador del equipo masculino de Malambo, el municipio anfitrión, expresó: “Estamos entrenando, queremos hacerlo bien, jugar un buen torneo y poder dar lo mejor. Muchas gracias a la Gobernación e Indeportes por el Torneo”.

Leer más: Estudiantes 1 (2), Flamengo 0 (4): Rossi evita en los penaltis la gesta del ‘Pincha’

En la rama femenina, Gabriela Gómez de Puerto Colombia se siente motivada. “Nuestro equipo se siente bien, creo que tenemos buen trabajo en equipo. Estamos con ganas de que inicie el torneo e ir por la victoria”.

Acto inaugural y agenda deportiva

El acto inaugural de ‘Encesta Atlántico’ se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre a las 11:00 a. m., y contará con la presencia del gobernador Eduardo Verano, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, y el director de Indeportes, Iván Urquijo.

Programación 1ª Fecha - Domingo 28 de septiembre

* 8:00 a. m. Galapa vs. Santo Tomás (Femenino).

* ⁠9:30 a. m. Galapa vs. Santo Tomás (Masculino).

* ⁠11:00 a. m. Malambo vs. Puerto Colombia (Femenino).

* ⁠12:30 p. m. Malambo vs. Puerto Colombia (Masculino).