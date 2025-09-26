El delantero Lamine Yamal, de baja desde el pasado 13 de septiembre a causa de molestias en el pubis, está a punto de reaparecer, según ha anunciado él mismo en sus redes sociales.

“Estoy de vuelta (Hey! I’m back)”, ha escrito el delantero barcelonista junto con una serie de imágenes de algunos de sus goles de este curso.

Lamine saltó este viernes al césped de la Ciudad Deportiva con los que no fueron titulares en la victoria 3-1 ante el Oviedo, en el Carlos Tartiere, mientras que los que disputaron más minutos hicieron trabajo de recuperación. Otro de los jugadores lesionados que hizo parte de los trabajos grupales fue Alejandro Balde, quien también podría entrar para la próxima convocatoria, luego de superar una lesión que no lo dejó jugar los últimos cuatro partidos del Barsa.

Sin Lamine, que se lesionó en el último parón internacional tras una lesión con la selección española, el Barcelona ha ganado los cuatro partidos disputados: 6-0 ante el Valencia; 2-1 en Newcastle, 3-0 al Getafe y 3-1 en Oviedo.

Todo apunta a que estará disponible para el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuïc (11:30 a.m., hora colombiana), una buena prueba ante el compromiso de Champions de este miércoles también en la montaña olímpica ante el PSG de Luis Enrique.

Si la buena noticia es la vuelta de Lamine Yamal y Balde, la mala son las posibles lesiones de Raphina, que tuvo que ser sustituido por unas molestias musculares en Oviedo, y del arquero Joan García, que podría perderse los próximos tres juegos.

El brasileño podría unirse en la enfermería azulgrana al portero Marc-André ter Stegen y a los centrocampista ‘Gavi’ y Fermín López, si las pruebas médicas confirman que existe lesión.