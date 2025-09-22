Didier Moreno reconoció que a Junior se le fueron dos puntos en el empate 2-2 ante Independiente Medellín. Sin embargo, aseguró que se “midieron bien” ante el que muchos dicen es el mejor equipo de la Liga-II.

“Vinimos a ganar el partido, jugamos para ganarlo. Nos pusimos en ventaja y ellos a punta de ímpetu los dejamos entrar en partido. Nos convirtieron con ese penal y nos volvieron a convertir, no salimos del bache. Luego generamos el penal, no pudimos hacerlo, porque de seguro nos hubiésemos acomodado mejor. Hicimos un buen partido enfrentamos al que todos dicen que es el mejor equipo. Nos medimos bien y mostramos que estamos para pelear el campeonato”, destacó en rueda de prensa.

Para el centrocampista, que jugó todo el compromiso, hicieron una buena planificación y resaltó la parte física del equipo.

“La planificación era que pudiéramos encontrar los espacios entre el carrilero y el primer central, rompiendo las espaldas, lo hicimos un par de veces. Nos faltó en el último pase para finiquitar mejor las jugadas. Esto es lo que venimos trabajando entre semana para aportarle al equipo. Fue un partido bueno de todo el equipo en general, pero no nos vamos contentos porque debimos habernos llevado los tres puntos por lo que plasmamos en el campo”, manifestó.

“Físicamente estamos muy bien preparados. Tenemos un cuerpo técnico que sabe dosificar las cargas. Estábamos bien físicamente. Por eso es la muestra de la intensidad con la que jugamos y al final pudimos hacer el esfuerzo para ganar el partido”, complementó.

El volante explicó que tendrán que mirar nuevamente el partido para saber en qué fallaron en el segundo tiempo.

“Tenemos que mirar el partido, el lapso en el que ellos se vinieron adelante para mirar la respuesta. Ante un resultado que teníamos a favor teníamos que buscar la manera de controlar el juego. Ellos, a punta de fuerza, se nos vinieron arriba. El penal es una jugada en la que no vamos a polemizar, hay que mirar todo, tomar los correctivos, porque el torneo se ajusta más ahora”, afirmó.

Por último, Didier Moreno dijo que él siempre defenderá a muerte la camiseta de Junior.

“Mi motivación no viene acorde al rival, viene por jugar al fútbol. Siempre que tenga la posibilidad de saltar al campo tendré esa motivación. Soy un eterno agradecido con Medellín, porque el paso que tuve acá fue bueno. Ahora estoy en esta gran institución dando lo mejor. Medellín tiene una hinchada grandiosa, que siempre está, que se merece cosas grandes, pero hoy defiendo a muerte la camiseta de Junior”, concluyó.