Minuto a minuto

Primer tiempo

11’. Jarlan Barrera le mete un pase Brayan León, que saca un zurdazo, que pega en un costado del arco.

12’. El volante Francisco Chaverra saca un remate de media distancia, que pasa cerca del vertical.

25’. Remate de media distancia de Paiva que obliga al arquero Éder Chaux a una gran estirada para evitar la anotación rojiblanca.

26’. Esneyder Mena queda mano a mano y saca un remate abajo, que logra atajar con una pierna el arquero Mauro Silveira, cuando ya se cantaba el primer gol del Medellín.

40’. Enamorado captura un pase de Peña al borde del área, deja a un par de rivales en el camino y le deja servido el gol a Jermein, pero el remate del defensor se va por arriba.

Segundo tiempo

46’. ¡Goool de Junior! Enamorado gana un rebote al borde del área y, libre de marca, saca un remate acomodado a un costado, que deja sin opciones al arquero Chaux (1-0).

53’. ¡Goool de Junior! Paiva pivotea un balón aéreo con la cabeza para dejar mano a mano a Jesús Rivas, que define con un globito corto por encima del arquero Chaux (2-0).

59’. Gol del Medellín. Francisco Chaverra anota de tiro penal con un ‘misil’.

63’. Gol del Medellín. Jarlan Barrera recibe ´solo un balón en un costado del área chica y saca un remate potente arriba, que deja sin opciones al arquero Mauro Silveira.

67’. Paiva erra el tiro penal, con un remate abajo que adivina el arquero Chaux.

77’. Jugada que elaboran Didier y Chará y que termina con un pésimo remate del ‘Tití’ en posición de gol.