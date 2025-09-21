El ciclista Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) consiguió este domingo la victoria en la segunda etapa del Clásico RCN, disputada sobre 58,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro El Volador, en Medellín, y asumió el liderato de la carrera colombiana.

El corredor de 27 años culminó la fracción en una hora, 40 minutos y 2 segundos y se impuso en la llegada al juvenil Yonatan Castro (Team Medellín-EPM), que protagonizó la fuga en la corta etapa pero no resistió el ataque en la llegada de su experimentado rival.

Detrás de ellos llegaron, muy cerca, 2 de los principales favoritos al título: Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), quien cedió el liderato, a 5 segundos, y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), a 8.

En la general, Osorio lidera, con un tiempo de 4 horas 54 minutos 13 segundos, seguido de Paredes a 6 segundos, Castro a 12 y Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 23, mismo tiempo al que está del primero Contreras.

La tercera etapa del Clásico RCN se disputará el lunes sobre 182,3 kilómetros entre los municipios de El Santuario y Puerto Salgar, una etapa llana para los velocistas.