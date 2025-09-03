Un momento bastante particular fue el que se vivió. Antes de comenzar el segundo tiempo del partido entre Junior y Llaneros FC, Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel protagonizaron una discusión que se ha hecho viral.

Pese a que el partido fue el viernes pasado y que en ese mismo día se notó que se dijeron algunas palabras, solo hasta las últimas horas se pudo escuchar con total claridad el mensaje que tuvieron ambos.

En un video en la red social X (antes Twitter) se vio el fuerte reclamo del veterano atacante rojiblanco, quien le cuestionó al santandereano unas declaraciones que hizo en la previa del juego.

“Hey, estás hablando mucha mon.. y aquí duraste 4 años y cobraste bien, papi. ¡Cierra el culo marica!”, destacó en un principio el atlanticense.

El exatacante de América no se quedó callado, y antes de ingresar al campo se acercó y le respondió: “¿Y cuando vine qué fue lo que pasó, maricón?”.

El ídolo del ‘Tiburón’ finalizó la discusión diciéndole: “Te hice campeón dos veces”, palabras que han generado bastante aprobación en todos los hinchas del equipo rojiblanco.

Hay que recordar que Michael Rangel había expresado que en una de sus etapas en Junior la tuvo difícil porque, según él, Julio Comesaña no quería contar con sus servicios.

Teo bajándole caña a Rangel por haber hablado verga con la prensa, el mejor pic.twitter.com/cq6DjD81Ue — Jesús (@jesusparejo1) September 2, 2025

“Yo hubiese querido quedarme en América. Salgo de América y venía de ser goleador y campeón del torneo, llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé qué pasaba y la verdad ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner. Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero”, dijo en entrevista con el Diario AS.

“Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo. Me relegó, no me dejaba entrenar con el equipo al principio, entrenaba aparte en el hotel, salía al parque a entrenar solo. Entonces es algo que cambiaría de no haber vuelto en ese momento a Junior, sino haberme quedado en América”, complementó.

Esas palabras claramente no cayeron bien en Teófilo Gutiérrez, quien salió en defensa de Julio Comesaña para reclamarle a Michael Rangel, quien pasó sin pena ni gloria por Junior en todas sus etapas.