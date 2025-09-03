El extrenador de Millonarios y actual técnico del Boca Juniors, Miguel Ángel Pinto, fue hospitalizado de urgencia el pasado martes 2 de septiembre en el Instituto Fleni de Belgrano, en Argentina.

De acuerdo a información preliminar, el DT argentino, de 69 años, presentó una infección urinaria que requirió hospitalización inmediata. Durante el partido contra Aldosivi, al entrenador se le vio bastante agotado, lo que encendió las alarmas por su estado de salud.

El recordado entrenador y campeón de Millonarios está actualmente internado mientras se recupera. Los médicos le están suministrando antibióticos por vía intravenosa, para acelerar su tratamiento y que pueda rápidamente continuar dirigiendo a los ‘Xeneizes’.

“Lo veo muy cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro... pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”, afirmó Hugo Gottardi, quien acompañó a Russo en su paso por Millonarios.

Cabe destacar que teniendo en cuenta su historial y edad, el equipo médico tomó la decisión de hospitalizarlo de manera preventiva durante las próximas 24 horas para hacerle seguimiento.