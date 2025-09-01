El inglés Jamie Vardy llegó a última hora de este domingo a Milán para completar su fichaje como agente libre por el Cremonese este lunes, cuando supere el reconocimiento médico y firme su nuevo contrato con el recién ascendido a la Serie A italiana.

Leer también: La selección Colombia ya cuenta con Luis Díaz: el guajiro aterrizó en Barranquilla

El exdelantero del Leicester City aterrizó en el aeropuerto de Linate y este mismo lunes, en el último día de mercado, se convertirá en el fichaje más importante de la historia del club de Cremona, una localidad italiana de unos 70.000 habitantes situada a unos 100 kilómetros de la cuidad lombarda.

El internacional inglés fue recibido por una treintena de aficionados en el propio aeropuerto, en el que apareció con una bufanda del Cremonese para hacerse las primeras fotos y firmar los primeros autógrafos.

La operación se llevó acabo en apenas unos días y, según apuntan medios locales, se cerrará con un año de contrato con posibilidad a otro más.

Leer más: El Sporting de Gijón anuncia el fichaje del colombiano Óscar Cortés

Vardy, de 38 años, fue protagonista de la histórica Premier League que levantó el Leicester en 2016 y sumó con el club de su vida un total de 200 goles en 500 partidos, incluyendo tres temporadas en segunda categoría, una de ellas, la última, en 2023-24.

Disputó su último partido el pasado 18 de mayo en el King Power Stadium, despedido con honores por parte de una afición entregada cuando anotó su último gol con la camiseta de los ‘Zorros’.

El Cremonese, por su parte, entrenado por Davide Nicola, comenzó de manera inmejorable la temporada, con dos victorias en las dos primera jornadas. La primera en San Siro ante el Milan (1-2), la segunda en su casa, el Estadio Giovanni Zini, ante el Sassuolo (3-2).

Leer también: Respira el FC Barcelona: descartada la salida de Fermín López al Chelsea

El técnico apuesta por el 3-5-2 y en plantilla cuenta con el paraguayo Antonio Sanabria, el argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez, el nigeriano David Okereke y los italianos Manuel De Luca y Federico Bonazzoli, autor de un golazo de chilena que dio la victoria ante el Milan, para ocupar esas dos plazas de ataque.