A Jhon Jáder Durán las cosas todavía no le están saliendo con el Fenerbahce de Turquía, equipo al que llegó a préstamo en este mercado de fichajes procedente del Al Nassr de Arabia.

El delantero, que salió del fútbol árabe luego de estar escasos seis meses, no ha tenido el rendimiento esperado, pero es uno de los hombres de confianza del entrenador José Mourinho, quien lo ha colocado de titular en varios juegos en el comienzo de campaña.

El centrodelantero ha disputado cinco partidos y ha marcado un solo gol y dado una asistencia. Sin embargo, también hay que decir que su único tanto fue en una de las fases previas de la Liga de Campeones y ayudó para que su club avanzara de ronda.

No obstante, Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del cuadro turco, se refirió fuertemente a lo que ha sido la actuación del atacante antioqueño en estos juegos.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, dijo en el medio 343 Digital.

Si bien estas palabras han causado revuelo, se espera que Jhon Jáder Durán sea titular en el determinante partido que tendrá el Fenerbahce ante el Benfica de Richard Ríos, este miércoles, en el juego de vuelta de la última fase previa de la Liga de Campeones.