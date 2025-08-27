La Liga de Campeones 2025-2026 sorteará este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final.

Será la edición 71 de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la Uefa para hacerla más atractiva.

En el primer año de cambio llegaron a la final el cuarto de esta fase regular, el Inter de Milán, y el Paris Saint-Germain (PSG), que al haber quedado decimoquinto tuvo que jugar el ‘play-off’ para entrar en octavos, aunque luego fue el claro campeón.

Las ligas inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ránking de coeficientes de la Uefa: Inglaterra, con seis clubes directamente clasificados —Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle—, y España, con cinco —Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal—.

El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la Liga española, y el Villarreal, que jugó su último partido en esta en 2022 con el Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña.

Italia y Alemania tendrán cuatro equipos cada una —Nápoles, Inter, Atalanta y Juventus, el primero; Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort y Borussia Dortmund, el segundo—; y Francia tres: PSG, Marsella y AS Mónaco.

A falta de que horas antes del sorteo se confirmen los últimos siete ganadores del ‘play-off’, entre ellos el Kairat Almaty kazajo que dio la campanada al eliminar por penaltis al Celtic de Glasgow, junto al Bodo Glimt noruego y el Pafos chipriota que debutarán tras dejar fuera al Sturm Graz y el Estrella Roja, respectivamente, 17 de los clasificados ya disputaron la fase liga la temporada pasada, incluidos siete de los ocho cuartofinalistas.

Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, además de Inter y PSG que jugaron la final en Múnich, con goleada del equipo de Luis Enrique Martínez (5-0). Se queda fuera el Aston Villa de Unai Emery, que fue eliminado por el PSG y que jugará la Liga Europa.

‘Software’ y bolas para sortear 144 partidos

El sorteo seguirá el mismo sistema empleado por primera vez hace un año, con la mezcla de la extracción manual de las bolas de cada club y la aplicación de un programa, creado por la firma AE Live y revisado por el auditor externo Ernst & Young, que seleccionará aleatoriamente los ocho rivales.

Los equipos se distribuirán en cuatro bombos para el sorteo, con PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça en el primero, y cada club se enfrentará a dos de cada uno de los otros cuatro bombos.

Los condicionantes del sorteo evitarán enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y también que un equipo tenga más de dos rivales de otro país.

La Uefa publicará el calendario de los 144 partidos como muy tarde el 30 de agosto y cada club jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria, que se sorteará el 30 de enero, de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Liga Europa y Liga de Conferencia, un sorteo sin bolas

El Foro Grimaldi también acogerá el viernes 29 la ceremonia de los sorteos de forma digital de la Liga Europa y la Liga de Conferencia, ambas también con 36 clubes, en un único evento sin bolas físicas en el escenario, y con la presencia de Betis y el Celta de Vigo en la primera y el Rayo Vallecano en la segunda, si finalmente supera su duelo con el Neman bielorruso.

Con la pulsación de un botón se activará un sorteo aleatorio que en apenas segundos revelará los rivales de cada club y los partidos en casa y fuera, aunque el calendario se conocerá como muy tarde el domingo 31.

La Liga Europa empezará el 24 de septiembre, con ocho jornadas de liga y la final el 20 de mayo en Estambul para decidir qué equipo releva al Tottenham en el palmarés.

La Liga Conferencia, con seis jornadas en la fase liguera, arrancará el 2 de octubre y la final, para coronar al sucesor del Chelsea, será en Leipzig (Alemania) el 27 de mayo.