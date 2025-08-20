Mohamed Salah, delantero del Liverpool, ha sido elegido por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.

Leer también: Colombia sostiene el segundo lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior

El egipcio se ha impuesto en las votaciones a Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y a su compañero en el Liverpool Alexis Mac Allister.

Salah marcó 29 goles y repartió 18 asistencias y se coronó con la segunda Premier League de su carrera, además de hacerse con la Bota de Oro de la competición y ser elegido mejor jugador de la liga.

Renovado hasta 2027 con el Liverpool, Salah ha empezado en sintonía esta temporada y marcó un gol en la victoria del Liverpool el pasado fin de semana contra el Bournemouth.

Leer más: La Selección Colombia de fútbol de amputados se concentra en Barranquilla

El delantero fue coronado este martes en la gala de la PFA que se ha celebrado en Mánchester.

El premio a mejor joven del año se lo llevó el atacante del Aston Villa Morgan Rodgers, imponiéndose en las votaciones a Dean Hujsen y Milos Kerkez, del Bournemouth, Liam Delap, del Chelsea, y Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri, del Arsenal.