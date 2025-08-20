Colombia cerró el martes 19 de agosto de los II Juegos Panamericanos Junior en el segundo lugar del medallero general, con 29 oros, 19 platas y 25 bronces, detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos (25 oros). México es cuarto (19 oros) y Argentina quinto (16).

La jornada dejó títulos en atletismo y gimnasia artística, una plata en gimnasia y dos platas más en atletismo, avances en tenis de mesa, clasificación en wakeboard, triunfo clave en voleibol coliseo, actividad en voleibol playa y reprogramación por lluvia en patinaje de velocidad.

En el estadio de atletismo, Miguel Arcángel Peña se proclamó campeón panamericano junior de 20.000 m marcha con 1:23:06, por delante del ecuatoriano Saúl Wamputsrik (1:23:51) y el mexicano Brandon Pérez (1:24:48). La sesión entregó además dos platas: Jhon David Valencia fue subcampeón del salto largo con 7,39 m (oro para el cubano Aniel Molina, 7,95 m) y Ronal Longa se colgó la plata en los 100 m con 10.07, escoltando a Davonte Howell (IVB, 9.98).

En semifinales de 400 m femenino, Paola Loboa se metió a la final con 53.96.

En una final de altísimo nivel, el gimnasta Thomas Mejía se consagró campeón panamericano del all around con 75.350 puntos, superando por una décima al brasileño Pedro De Jesus (75.250). El estadounidense Jason Hao fue tercero (74.750). Con el título, Mejía aseguró cupo a Lima 2027.En la final por equipos masculina, Colombia —con Mejía, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Matías Ramos— fue plata con 224.500 puntos, detrás de Estados Unidos (225.500) y por delante de México (219.100). Las finales por aparatos se disputarán entre jueves y viernes.

En la subsede acuática de esquí, Felipe Mejía clasificó a la final tras puntuar 65,56 (3.º de su serie). En damas, Camila Ramírez fue 8.ª (1,67) y disputará el repechaje en busca del cupo a la final.

En equipos femeninos de tenis de mesa, Ana Isaza y Mariana Rodríguez vencieron 3–1 a Trinidad y Tobago y 3–2 a Ecuador, y encaran la jornada decisiva con ubicación favorable en el grupo. En equipos masculinos, Sebastián Bedoya y Juan Castaño cayeron 2–3 ante Costa Rica y este miércoles jugarán ante Venezuela y Guatemala; el femenino se medirá a México.

En el COP Arena, la Selección Colombia Sub-23 masculina de voleibol superó 3–2 a Guatemala y avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Cuba este miércoles.En voleibol playa femenino, Mercy Beleño / Mariana Gaviria cayeron 0–2 ante Chile y Canadá y jugarán ronda de 16 ante Cuba por el pase a cuartos.

Las lluvias obligaron a aplazar para este miércoles 20 las finales del patinaje, incluidos los 500 m + distancia en ambas ramas. Kollin Castro llega a la final con 46.134 (mejor tiempo de su serie) y Santiago Vásquez con 44.314 (segundo mejor registro). También se correrán los 5.000 m puntos y 10.000 m eliminación (damas y varones).

Medallas de Colombia (martes, 19 de agosto)

Oro

Atletismo – 20.000 m marcha (M): Miguel Arcángel Peña — 1:23:06 (PB)

Gimnasia artística – All around (M): Thomas Mejía — 75.350 (cupo a Lima 2027)

Plata

Gimnasia artística – Equipos (M): Colombia (Mejía, Vera, Álvarez, Ramos) — 224.500

Atletismo – Salto largo (M): Jhon David Valencia — 7,39 m

Atletismo – 100 m (M): Ronal Longa — 10.07