La Gobernación del Atlántico, a través del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indeportes), entregó estímulos económicos por un total de 38 millones de pesos a los deportistas que brillaron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Los atletas atlanticenses tuvieron una destacada actuación, contribuyendo con seis medallas de oro, tres de plata y tres de bronce al medallero de la delegación colombiana.

Los incentivos económicos se distribuyeron de la siguiente manera: $5 millones por cada medalla de oro, $3 millones por cada medalla de plata y $2 millones por cada medalla de bronce. En el caso de las preseas obtenidas en pruebas por equipos, el valor del estímulo fue del 50 % del monto correspondiente a la medalla individual.

El gobernador Eduardo Verano destacó la importancia de apoyar a los talentos deportivos del departamento. “Este estímulo económico es una forma de reconocer la gran actuación de nuestros deportistas en los Panamericanos Junior, quienes dejaron en alto el nombre del Atlántico y de Colombia. Es una manera de motivar a nuestros atletas para que sepan que, al ganar medallas en grandes eventos, sus esfuerzos tienen beneficios concretos”, expresó el mandatario.

El director de Indeportes, Iván Urquijo Osorio, compartió su alegría por los logros obtenidos. “Estamos muy contentos de compartir esta buena noticia con los deportistas. Su actuación en Asunción nos llenó de orgullo. Estos estímulos son merecidos por su esfuerzo, dedicación y resultados”, afirmó.

Las deportistas también manifestaron su agradecimiento. La ciclista Marianis Salazar, quien consiguió un oro por equipos y dos platas, se mostró muy feliz. “Quiero dar las gracias a la Gobernación e Indeportes por estos incentivos; son de gran utilidad para nosotros. Cada vez que vengo a Indeportes me siento en mi casa. Esto nos motiva a seguir luchando y compitiendo por el Atlántico”.

De igual forma, la atleta Marleth Ospino, ganadora de una plata y un bronce, comentó que “este detalle motiva a cualquier deportista a seguir dándolo todo por el Atlántico”.

Medallistas y estímulos entregados

A continuación, se detalla la lista de los deportistas medallistas y el valor de los estímulos recibidos:

- Nicolás Olivera (Ciclismo): 3 oros (uno por equipo) - $12.500.000.

- Marianis Salazar (Ciclismo): 1 oro (por equipos) y 2 platas - $8.500.000.

- Valentina Barrios (Atletismo): 1 oro - $5.000.000.

- Marleth Ospino (Atletismo): 1 plata y 1 bronce (por equipos) - $4.000.000.

- Francisco Jaramillo (Ciclismo): 1 oro (por equipos) - $2.500.000.

- Enoc Marún (Atletismo): 1 oro (por equipos) - $2.500.000.

- Sharid Fayad (BMX): 1 bronce - $2.000.000.

- Daniela Páez (Golf): 1 bronce (por equipos) - $1.000.000.