La Federación Colombiana de Fútbol de Amputados (FCFA) anuncia con orgullo que la Selección Colombia masculina inicia en Barranquilla su fase final de preparación para el Torneo Sudamericano de Fútbol de Amputados, que se disputará en Sao Paulo, Brasil, del 24 al 31 de agosto. Este certamen entregará tres cupos directos a la Copa Mundial de Fútbol de Amputados 2026 en Costa Rica.

Durante el microciclo que comienza el 19 de agosto, la tricolor afinará estrategias y fortalecerá su trabajo en equipo con el objetivo de enfrentar a selecciones de alto nivel como Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile.

El equipo colombiano asume este reto con el firme propósito de representar al país con orgullo y alcanzar la clasificación mundialista, demostrando que la resiliencia, la disciplina y la pasión son la esencia de estos deportistas.

Convocatoria oficial de la Selección Colombia:

• Candelario Donado (C) – Barranquilla

• Luis Cassiani – Barranquilla

• Moisés Jiménez – Barranquilla

• Willie de la Rosa – Barranquilla

• Jairo Meza – Puerto Colombia

• Pedro Pilonietas – Santo Tomás

• Daniel Pérez – Santa Marta

• Leandro Castro – Santa Marta

• Jesús Moreno – Montería

• Alfonso Visbal – Cúcuta

• Sergio Acevedo – Bucaramanga

• Fabián Duarte – Bucaramanga

• Carlos Hernández – Pasto

• Juan Elejalde – Urabá

Cuerpo técnico y delegación

• Kellis Peduzine (Entrenadora) – Barranquilla

• Edgar Blanco (Gerente de delegación) – Barranquilla