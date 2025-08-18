El delantero Luis Suárez firmó este domingo un doblete en la goleada del Sporting en casa 6-0 contra el Arouca, estrenándose vistiendo la camiseta del club portugués al que llegó este verano como uno de los fichajes más caros de la temporada.

Leer más: Junior vs. Bucaramanga: enfocados en lo más alto

El primero del cafetero, que fue el máximo goleador la temporada pasada en la segunda división española con el Almería, llegó en el minuto 31 gracias a un penalti tras la expulsión del uruguayo Dylan Nandin del Arouca en una polémica jugada, mientras que el segundo llegó en la segunda parte, en el minuto 62.

También participó en la jugada con la que los leones estrenaron el marcador en el minuto 20 que marcó Ricardo Mangas.

No olvide leer: José Quintana llega a 1.800 ponches en Grandes Ligas

El colombiano se abre así camino en el equipo portugués al que llegó con la difícil tarea de sustituir al goleador sueco Viktor Gyokeres, traspasado al Arsenal londinense.

La noche fue de dobletes: los portugueses Ricardo Mangas (20′ y 50′) y Francisco Trincão (45′ y 76′) se anotaron dos tantos cada uno en un encuentro claramente dominado por los lisboetas en los que el rival no tuvo opción de remontar.

Lea también: Diamondbacks 5, Rockies 6: buen regreso de Nabil Crismatt Abuchaibe a las Grandes Ligas

Con esta victoria en la segunda jornada los ‘leones’ se aseguran el primer puesto en la tabla con seis puntos, los mismos que el Braga, el Famalicao y el Moreirense.

La segunda jornada de la competición lusa concluirá mañana cuando el Oporto se enfrente al Gil Vicente.