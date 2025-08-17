Volvió con todo. Aunque su equipo no pudo conseguir la victoria, Nabil Crismatt Abuchaibe mostró lo mejor de todo su repertorio en la caída 6-5 de los Arizona Diamondbacks ante los Rockies de Colorado, este domingo en una nueva jornada del béisbol de las Grandes Ligas.

El Coors Field de Colorado fue el escenario que vio el regreso del serpentinero atlanticense al mejor béisbol del mundo. El colombiano se subió a la lomita para abrir el juego y tener acción por primera vez en la Gran Carpa en esta campaña.

El barranquillero se vio muy sólido, sereno y seguro en su desempeño. Trabajó durante cinco entradas completas, en las que concedió tres imparables, le hicieron una carrera, dio un boleto y ponchó a cinco rivales.

El lanzador nuestro utilizó 62 lanzamientos, de los cuales 46 fueron strike. Su promedio de carreras limpias quedó en 1.80 y se fue sin decisión en este juego en Las Mayores.

La derrota en el juego la cargó el relevista diestro Jake Woodford, quien fue el que reemplazó a Nabil. El derecho estuvo sobre la lomita solo 1.2 entradas, en las que permitió tres hits, le anotaron cuatro rayitas, no dio bases por bolas y ponchó a un solo rival.

La victoria se la adjudicó el relevista diestro Anthony Molina, quien en un capítulo solo permitió un imparable, concedió un boleto, no recibió rayitas y propinó dos ponches. Su efectividad quedó en 7.94.

Por la novena de Arizona se destacaron en la ofensiva Jake McCarthy, quien se fue de 5-3, con dos carreras anotadas, Alek Thomas de 5-3 con una impulsada y Tyler Locklear, de 4-2, con una anotada y un ponche.

Este fue el primer juego de Nabil Crismatt Abuchaibe en la presente temporada del béisbol de las Grandes Ligas y su segunda apertura en toda su carrera en la Gran Carpa.

Los Diamondbacks de Arizona están en la tercera posición de la División del Oeste de la Liga Nacional con un récord de 60 victorias y 64 derrotas. Los Rockies de Colorado son quintos en la misma división con 34 triunfos y 89 caídas.