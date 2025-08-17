No va más. Después de solo cinco fechas del torneo del segundo semestre, Real Cartagena anunció la salida del entrenador Martín Cardetti.

El club bolivarense dio a conocer la noticia por medio de un comunicado de prensa, en el que explica que Roberto Camargo dirigirá, de forma interina, el equipo en el partido de este lunes ante Leones, a partir de las 5 p. m., en el estadio Jaime Morón.

“Real Cartagena informa que el profesor Martín Cardetti no continuará en la dirección técnica de nuestro plantel profesional. Agradecemos al cuerpo técnico, conformado además por Diego Stefanetti (Asistente Técnico) y Gabriel Zangla (Preparador Físico), por su profesionalismo, entrega y calidad humana. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos”, destacó la institución.

“De manera interina, el próximo lunes, en el encuentro Real Cartagena vs. Leones FC, el equipo será dirigido por el profe Roberto Camargo, acompañado por el preparador físico Marlon Valencia”, complementó.

En estos cinco juegos, el estratega solo pudo ganar uno, ante Bogotá FC como visitante. Empató tres y viene de perder 2-0 ante el Real Sociedad en condición de visitante. Además, cayó 3-1 contra Millonarios en el juego de ida de la fase 1B de la Copa Colombia.

Más allá de los resultados, la salida del argentino también se da debido al juego que ha venido mostrando el equipo, el cual no ha sido el mejor teniendo en cuenta que en la nómina tiene jugadores como Fredy Montero, Christian Marrugo, Juan David Rodríguez, entre otros.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer el nombre del nuevo entrenador del Real Cartagena, pero todo parece indicar que Hernán Torres será quien tome las riendas del onceno bolivarense, que tiene como gran objetivo lograr el ascenso a final de año.