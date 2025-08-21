Olvídense de Hernán Torres. No piensen en Jorge Luis Pinto. El nuevo técnico del Real Cartagena es el argentino Néstor Craviotto.

La noticia se la confirmó a EL HERALDO una fuente de entero crédito en el cuadro heroico.

Craviotto, que ya dirigió al Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Atlético Huila y Jaguares FC, asumirá el cargo en reemplazo de su compatriota Martín Cardetti, quien salió por malos resultados.

Tras la salida del ‘Chapulín’ Cardetti, Real Cartagena entabló diálogos con el tolimense Hernán Torres y todo se encontraba muy adelantado para su llegada, pero la salida de David González de la conducción de Millonarios, le abrió la puerta a Torres en el conjunto embajador y el acuerdo con los auriverdes se derrumbó.

Obviamente Torres prefirió dejar a un lado al equipo de la Primera B para conversar con uno de los grandes de la primera división, en el cual ya fue campeón en 2012.

Frustrada la gestión para contratar a Hernán Torres, los directivos del Real pusieron sus ojos en Pinto, pero el santandereano, según las fuentes del club bolivarense, no estaba interesado en volver a dirigir ahora en el torneo de ascenso, donde ya estuvo y se coronó campeón con el Unión Magdalena el año pasado.

Este sábado estaría llegando Craviotto al ‘Corralito de Piedra’ para ponerse al frente del equipo que busca lograr volver a la máxima categoría del balompié colombiano.

