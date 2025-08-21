Unión Magdalena dio un golpe sobre la mesa al vencer este miércoles 2-1 a Millonarios en el estadio El Campín, en una nueva decepcionante actuación del equipo embajador, que continúa en el fondo de la tabla de la Liga II-2025 con apenas un punto tras seis fechas disputadas.

La derrota desencadenó la salida del técnico David González, una decisión tomada por la dirigencia al término del encuentro, presionada por la hinchada albiazul que pidió cambios urgentes desde las tribunas.

El compromiso comenzó con ilusión para los locales, que encontraron rápidamente la ventaja con un gol de Beckham Castro al minuto 7, tras aprovechar un descuido defensivo de los samarios. Sin embargo, esa alegría fue efímera. Apenas once minutos después, Jannenson Sarmiento igualó con un zurdazo que venció al arquero Guillermo De Amores. Ese tanto no solo equilibró el marcador, sino que también alteró el control emocional del partido.

Unión Magdalena, lejos de replegarse, comenzó a dominar en intensidad y exposición táctica, evidenciando las falencias defensivas y el desorden del conjunto capitalino.

La primera mitad cerró con una jugada polémica: la expulsión de Dilan Ortiz por parte de la visita, lo que dejaba a Millonarios con un hombre más durante toda la segunda mitad. Pero esa supuesta ventaja numérica no se tradujo en el campo. El equipo de González no encontró caminos claros hacia el arco rival y, apenas comenzado el complemento, nuevamente apareció Sarmiento para castigar con velocidad y definir con temple, firmando el 1-2 definitivo en el minuto 49.

Desde entonces, Millonarios fue más voluntad que fútbol. Pese a que acumuló llegadas, tiros de esquina y una alta posesión, no logró vulnerar el arco defendido por Joaquín Mattalia, quien tuvo una noche destacada.

Unión Magdalena celebra una victoria de alto impacto, que le da un respiro anímico a un plantel golpeado.