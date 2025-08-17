Aunque se fue sin decisión y los Cerveceros no ampliaron a 15 su racha de triunfos seguidos en la actual temporada de Grandes Ligas, hay buenas noticias de José Quintana. En la derrota del equipo de Milwaukee ante los Rojos de Cincinnati, en extrainning, el colombiano consiguió cuatro ponches y completó 1.800 en su carrera en la ‘Gran Carpa’, lo cual lo convierte en el decimoquinto serpentinero latinoamericano que iguala o supera esa cifra en el béisbol del más alto nivel.

En el Great American Ball Park, casa de los ‘Reds’, y ante 26.426 personas, Quintana se subió a la lomita y dominó la artillería local durante seis entradas y un tercio. El nacido en Arjona, pero criado y hecho beisbolista en Barranquilla, solo permitió cinco hits y una carrera antes de que fuese reemplazado por el relevista Tobías Myers.

Austin Hays, en dos ocasiones, Ke’Bryan Hayes y Miguel Andújar entraron a la lista de bateadores que han abanicado la brisa frente al repertorio de lanzamientos de Quintana.

¡José Quintana registró su ponche 1,800 en MLB! ¡Colombia representando! 🇨🇴 pic.twitter.com/xsqUW5J69c — MLB Español (@mlbespanol) August 17, 2025

El pitcher colombiano, que suma diez victorias y cuatro derrotas en esta campaña, asumió la responsabilidad extender la línea vencedora de los Cerveceros, pero no encontró respaldo en la ofensiva y terminó el juego sin decisión.

Quintana, que empleó 98 lanzamientos, 62 de los cuales fueron strikes, toleró la única rayita en su contra en el séptimo episodio, en un elevado de sacrificio al jardín derecho disparado por José Trevino. Hays, que estaba en la esquina caliente, anotó de pisa y corre.

José Quintana's 2Ks in the 4th. pic.twitter.com/31uGlSTqnu — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 17, 2025

William Contreras, con un jonrón con un hombre en circulación (Anthony Seigler) en la parte alta de la novena entrada, puso la pizarra 2-1. Parecía que los Cerveceros completaban 15 festejos consecutivos, pero Brice Turang falló en el campo corto ante un roletazo de Will Benson abriendo la parte baja del último capítulo.

Y después del error, viene la carrera, reza el dicho beisbolero. En efecto, Trevino conectó un sencillo que bastó para que Benson, que había avanzado a tercera con un hit previo de Noelvi Marte, llegara al plato, empatara 2-2 y forzara el extrainning.

En la parte baja del décimo acto, Austin Hays bateó un imparable por tercera base con todas las esquinas ocupadas y TJ Friedl aterrizó en la caja registradora para sellar la victoria y mantener a los Rojos como el único equipo de Las Mayores que no ha sido barrido en lo que va del año.