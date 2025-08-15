El paraguayo Libertad le arrancó este jueves en casa un empate al argentino River Plate en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, con lo que ambos equipos necesitan de una victoria en el duelo de vuelta, la próxima semana en Buenos Aires, para avanzar a cuartos.

Leer también: La Supercopa, el primer reto para el Bayern del guajiro Luis Díaz

En su condición de local y en su reducto, el estadio La Huerta de Asunción, Libertad jugó mejor en el primer tiempo, generó las mejores opciones de anotar y sacó figura al portero de River, Franco Armani, mientras que el resto del conjunto argentino tuvo una actuación deslucida.

Pasados los primeros minutos, el Gumarelo empezó a ganar protagonismo e incomodó el arco de Armani con intentos de Lorenzo Melgarejo, que aunque salieron desviados, elevaron el nerviosismo en la defensa visitante.

Fue el colombiano Kevin Castaño quien rompió con la monotonía de River, que no podía profundizar las jugadas, con un tiro a distancia desde la banda izquierda que sin embargo aterrizó lejos de la meta en el minuto 29.

Leer más: Juan Pablo Ficovich: la mezcla cultural de un tenista sin fronteras

La más clara del conjunto repollero la protagonizó Hugo Fernández, que tras escaparse veloz y en solitario en un contraataque, remató con potencia en el minuto 32 desde fuera del área grande, pero Armani lo desvió con un manotazo excepcional.

Después del descanso, el técnico de River, Marcelo Gallardo, se vio obligado a rearmar la delantera con el ingreso de Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi e Ignacio Fernández, y así revivió al cuadro ‘Millonario’, que se instaló todo el segundo tiempo en la zona rival.

Tal fue la evolución de River que en los minutos 53 y 57 Facundo Colidio tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, pero Martín Silva logró salvar a los locales en esta ocasión y luego, en el 72, de un remate que envió Ignacio Fernández.

Leer también: Marianis Salazar, plata en la velocidad femenina de los Panamericanos Junior 2025

Silva mantuvo el arco en cero al atrapar un de tiro libre que cobró Juan Fernando Quintero en el minuto 87 y luego otro envío contundente de Gonzalo Montiel.

Los argentinos insistieron hasta el final, sin poder quebrar la resistencia del Gumarelo.

La revancha de esta llave se resolverá en el estadio Monumental de la capital argentina el 21 de agosto.