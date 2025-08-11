El italiano Mario Balotelli, exjugador de Milan, Inter o Manchester City y actualmente sin equipo, aseguró que todavía tiene un sueño por cumplir, el de jugar en el Real Madrid.

“Jugar en el Real Madrid”, dijo este lunes en una entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’ el futbolista, que cumple 35 años el 12 de agosto, cuando fue preguntado por su sueño.

No pierde la esperanza el polémico delantero, cuya última experiencia fue en el Génova, donde apenas disputó 63 minutos a las órdenes del francés Patrick Vieira, con el que no guardaba buena relación.

“Quiero jugar otros dos o tres años. En algún equipo que me dé confianza”, añadió.

Recordó también su pasado como jugador del Barcelona, equipo en el que militó brevemente en categorías inferiores.

“Se me quedó un sueño ahí, en ese periodo que pasé en Barcelona, antes de ir al Inter”, comentó.

“Ese equipo era maravilloso, estaba con los hermanos Dos Santos (Giovanni y Jonathan), con Thiago Alcántara, Bojan... Se jugaba con libertad. Solo nos enseñaban la técnica: control y pase rápido, nada de táctica. Era una alegría salir al campo, ese equipo era increíble, ganábamos 15-0”, apuntó.

Jugador de Inter y Milan, una de las rivalidades más potentes de Italia, no aclaró a quién anima ahora: “De niño simpatizaba con los ‘nerazzurri’ porque mi ídolo era Ronaldo el ‘Fenómeno’, pero nunca oculté mi simpatía por el mundo ‘rossonero’. Sin embargo, ser hincha es otra cosa...”.

Además, habló de su paso por la selección italiana.

“En general, en mi carrera podría haberme esforzado más. Podría haber jugado más con la selección. Si hubiera tenido más oportunidades, quizá podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la ‘Azzurra’). Alguien no me quería en la selección... Pero eso ya es agua pasada”, señaló.

Balotelli ganó en 2010 el triplete con el Inter de Milán. Además, ganó la Premier y la FA Cup con el City.