Punto valioso, sigue invicto... y el liderato. Junior logró arañar ayer un empate (1-1) en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, gracias a un gran segundo tiempo que hizo olvidar una primera parte nefasta, donde los rojiblancos la sacaron realmente barata, ante la cantidad de oportunidades desperdiciadas por el cuadro naranja.

Fue un tiempo para cada equipo, aunque Junior mostraba una que otra intención antes del gol que abrió el marcador, en los pies de Santiago Londoño.

Esa anotación, que llegó tras un gran pase entre líneas de William Hurtado y que tuvo la complicidad de Jermein Peña, tibio en la marca, sacó lo peor de un Junior que no tuvo la claridad necesaria para generarle un solo dolor de cabeza al cuadro antioqueño.

A partir de ahí, el partido tuvo un solo protagonista, el Envigado FC, que tuvo en los pies de Hurtado —la gran figura del local—, Londoño y Jhon Araujo los goles que luego lamentaron en la segunda parte, tras la explosiva reacción del equipo rojiblanco.

En esa etapa inicial el más destacado de Junior fue el arquero uruguayo Santiago Silveira, que salvó hasta tres remates con destino de gol. Una gran actuación que por ahí se vio empañada con la mediana complicidad que tuvo el cancerbero en el gol inicial de local (no fue 100 % su culpa, pero sí pudo hacer algo más).

La segunda parte mostró al Junior que hemos venido apreciando en condición de visitante. La de un equipo ofensivo, agresivo, con personalidad, que impone condiciones y que tiene gol.

La entrada de Bryan Castrillón y Enamorado le dio un aire distinto al equipo del técnico Alfredo Arias, que volvió a acertar en los cambios, imprimiéndole a su grupo mucha más energía y explosividad en ataque, especialmente por las bandas, donde les hicieron la fiesta a los locales.

Los primeros en avisar fueron Jermein Peña y el paraguayo Guillermo Paiva, pero la mala suerte y una gran atajada del arquero Juan Montoya ahogaron el grito de gol rojiblanco en los primeros minutos de la etapa final.

Junior mantuvo el pie en el acelerador, sacó del partido al Envigado, que no volvió a llegar con peligro, y encontró premio en los pies de Castrillón, que anotó su segundo tanto en la Liga II.

Peña mete un cambio de frente preciso a Enamorado, el extremo controla, avanza unos metros y mete un centro a media altura, que se pasea por el área chica y termina en los pies de Castrillón, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red, prácticamente con el arquero vencido.

La anotación fue un ‘oasis en medio del desierto’, porque no solo refrescó al ‘Tiburón’, sino que le dio energías para buscar el triunfo, que no llegó porque Envigado terminó defendiendo su puntico de local con ‘uñas y dientes’, y los rojiblancos fallaron en el último pase, en el último remate a gol.

Sobre el final el equipo local, dirigido por el exdefensor Andrés Felipe Orozco, se quedó con 10 hombres, tras la expulsión de Luis Gómez, por una fuerte entrada sobre Guillermo Celis. Pero eso no cambió el rumbo de un partido que dejó muchas emociones y un punto para cada equipo. Más que merecido por la actuación que ambos dieron en momentos concretos del juego.

El Junior de Arias sigue su camino, con picos altos y bajos, pero sumando, que es lo importante.