El colombiano Luis Muriel, con un doblete, fue la estrella del Orlando City este domingo en la paliza por 4-1 ante el Inter Miami, que jugó su segundo partido seguido sin Lionel Messi por una lesión muscular.

El argentino Martín Ojeda también fue fundamental y marcó el tercer gol del conjunto de Orlando. La guinda la puso Marco Pašalić.

Muriel llegaba a este derbi de Florida de la MLS con excelentes sensaciones tras firmar un triplete en el 5-1 del conjunto de Orlando ante el Necaxa en la Leagues Cup. Ojeda selló entonces los otros dos tantos.

Esta noche, Muriel no perdió el tiempo y en el minuto 2 adelantó a su equipo tras un excelente pase de Ojeda, que abrió el camino por el centro de la zaga visitante para que Muriel, entrando como un tren, batiera al argentino Óscar Ustari.

Ojeda ➡️ Muriel 🙂‍↕️ pic.twitter.com/YXpnd1pRaA — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 11, 2025

Tres minutos después, el Inter Miami igualó el marcador por medio de Yannick Bright, que cazó un rechace en la frontal del área y superó con un gran disparo al peruano Pedro Gallese.

El partido fue vibrante, con múltiples ocasiones para ambos equipos y también con dosis de polémica.

Pero en la reanudación, el Orlando City, que entrena el colombiano Óscar Pareja, sacudió de nuevo al Inter Miami.

Volvió a aparecer Muriel en el 50. En un córner ensayado, el delantero recibió en el primer palo, se giró de maravilla ante un Jordi Alba demasiado confiado y mandó el balón a la red.

Fueron muy buenos minutos del equipo local y Ojeda logró el 3-1 en el 58. Ustari, que a lo largo de la noche tuvo varias intervenciones de mérito, falló claramente en el tiro de su compatriota.

En el arco contrario, Gallese protagonizó una de las acciones más espectaculares de la velada en el minuto 67 con un paradón por toda la escuadra tras un tiro fabuloso desde el círculo central de Luis Suárez.

Pero el Orlando City no dejó de ir al ataque y en el 89 Pašalić redondeó la goleada.

Esta abultada derrota deja al equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano como sexto de la Conferencia Este con 42 puntos en 23 encuentros. El Philadelphia Union es el líder de esa conferencia con 51 puntos en 26 partidos.

Por su parte, el Orlando City, que ya había vencido a los de rosa en mayo por 0-3, adelantó al Inter Miami y ahora es cuarto del Este con 44 puntos en 26 encuentros.

También se jugaron en la MLS este domingo el 2-1 del New York Red Bulls ante el Real Salt Lake, el sorprendente triunfo por 0-1 del Charlotte ante el Cincinnati y la asimismo inesperada victoria por 1-2 de los Colorado Rapids contra el Minnesota United.