Con una buena asistencia de público en horas de la mañana, se dio inicio ayer al ‘Qualy’ del KIA Open Challenger Barranquilla, evento que forma parte del circuito ATP Challenger Tour 75.

En las canchas del Parque de Raquetas, los primeros partidos del ‘Qualy’ ofrecieron emociones tempranas y dejaron ver el alto nivel de competencia que marcará esta edición del torneo, que reúne a más de 60 jugadores profesionales de distintas partes del mundo.

Uno de los encuentros más llamativos de la jornada se dio en la cancha 2, donde el estadounidense Joshua Sheehy mostró superioridad al vencer con contundencia al barranquillero Juan Pablo Ordóñez, con parciales de 6/1, 6/0.

Por su parte, en la cancha 1, el venezolano Brandon Pérez logró un triunfo importante ante el brasileño Victor Braga, con un marcador de 6/3, 6/4.

Tanto Sheehy como Pérez volverán a ver acción este lunes en busca de uno de los seis cupos que entrega el ‘Qualy’ para acceder al cuadro principal del torneo.

Otros ganadores de la jornada de este domingo fueron Bruno Kuzuhara, de los Estados Unidos, que derrotó al colombiano Nicolás Rico, por 6/2, 6/1, y el bogotano Mateo Castañeda, que se convirtió en el primer colombiano en ganar en el ‘Qualy’ del KIA Open Challenger Barranquilla, al vencer en sets corridos a Michael Beltran, por 6/3 6/2. Mateo enfrentará este domingo a Joshua Sheehy, de EE.UU., por el cupo al cuadro principal del torneo.

La lluvia opacó la jornada

La jornada no estuvo exenta de imprevistos, ya que una fuerte lluvia caída en horas del mediodía obligó a una suspensión momentánea de las actividades por un par de horas. Sin embargo, el cronograma logró retomarse una vez las condiciones climáticas mejoraron, y los partidos pudieron continuar sin mayores contratiempos.

Este torneo ha despertado gran expectativa entre los aficionados del tenis, especialmente por la participación de varios representantes del talento local en el cuadro principal. Además, el atractivo de los 75 puntos ATP que se otorgan al campeón, junto con una bolsa de premios que asciende a los 100.000 dólares, ha convocado a una destacada nómina de tenistas internacionales que buscarán dejar su huella en la Puerta de Oro de Colombia.

Este lunes se conocerán los clasificados del ‘Qualy’, y también se dará inicio a los primeros partidos del cuadro principal.

El KIA Open Challenger Barranquilla continuará desarrollándose hasta el próximo 16 de agosto en el Parque de Raquetas (ubicado al norte de la ciudad), que se ha convertido en el epicentro del tenis profesional en la región Caribe durante estos días de intensa actividad deportiva.