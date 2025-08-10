La ciclista colombiana Natalia Garzón conquistó este domingo la primera medalla de oro para su país al imponerse en la prueba de contrarreloj individual femenino de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que se celebran hasta el 23 de agosto en Paraguay.

Garzón, de 19 años, conquistó la presea dorada tras parar el reloj en 36:43.32, dejando la plata a la argentina Julieta Benedetti, que completó el recorrido con 37:06.03, y el bronce a la también argentina Delfina Dibella, que registró 37:43.99.

La cuarta posición correspondió a la ecuatoriana Natalia Vásquez, con un registro de 38:38.94, la quinta a la colombiana Luciana Osorio, que finalizó con 38:48.32, y la sexta a la cubana Liannis Rachel Mesa, que selló 39:17.79.

Garzón, campeona nacional colombiana de ruta en la categoría sub-23, ya terminó su participación en los Juegos inaugurados este sábado en el estadio Defensores del Chaco, de la capital paraguaya.