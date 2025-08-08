Compartir:
Por:  Agencia EFE

La española Jéssica Bouzas derrotó este jueves a la estadounidense Venus Williams en la jornada inaugural del Masters 1.000 de Cincinnati, mientras que en el cuadro masculino superaron la ronda el brasileño Joao Fonseca, el argentino Tomás Martín Etcheverry y el español Pedro Martínez.

Bouzas, 51 del mundo y que llegaba a Cincinnati tras haber alcanzado en Canadá los primeros cuartos en un WTA 1.000 de su carrera, se deshizo de Williams por un doble 6-4 y en segunda ronda se medirá con la canadiense Leylah Fernández, número 24 de la WTA.

Williams, de 45 años, reapareció este verano en el circuito cuando pocos la esperaban, y logró en el Abierto de Washington su primera victoria en dos años, un desempeño que no pudo repetir hoy.

La mexicana Renata Zarazúa (número 68) derrotó a la kazaja Yulia Putintseva (número 46) por 3-6, 6-4 y 6-2 y se medirá en segunda ronda con otra kazaja, Elena Rybakina (número 12).

Galán, Fonseca, Etcheverry y Martínez

El brasileño Joao Fonseca (número 49) ganó al chino Yunchaokete Bu por 4-6, 6-2 y 7-5 y se citará en segunda ronda con el español Alejandro Davidovich (19).

El argentino Tomás Martín Etcheverry (número 60) se deshizo del chino Juncheng Shang por 6(5)-7, 7-6 (4) y 6-4. En la siguiente ronda se verá las caras con el canadiense Felix Auger-Aliassime (número 28).

El español Pedro Martínez (68) derrotó por 1-6, 6-4 y 6-3 al chileno Nicolás Jarry, mientras que su compatriota Roberto Carballés derrotó al francés Hugo Gaston por 6-4, 5-7 y 6-3.

En segunda ronda, Carballés se enfrentará con el estadounidense Frances Tiafoe (12 de la ATP) y Martínez con otro estadounidense, Tommy Paul (número 15).

El colombiano Daniel Elahi Galán superó por 6-2 y 6-4 al checo Vit Kopriva y en segunda ronda quedó encuadrado con el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo.

El chileno Alejandro Tabilo, igual que su compatriota Jarry, cayó derrotado por un doble 6-3 a manos del ruso Roman Safiullin.

Este viernes se completará la primera ronda en Cincinnati con los juegos de los españoles Roberto Bautista, Jaume Munar y Martín Landaluce; de los argentinos Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesana, Mariano Navone y Thiago Agustín Tirante, así como del boliviano Hugo Dellien.

También debutarán las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango.