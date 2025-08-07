Nueve deportistas del Atlántico vestirán los colores de Colombia en los Juegos Panamericanos Junior que se celebrarán en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto. La delegación, conformada por atletas de cuatro disciplinas, es una muestra del talento y la proyección deportiva del departamento en el escenario continental.

El director del Instituto de Recreación y Deportes del Atlántico (Indeportes), Iván Urquijo, envió un mensaje de apoyo a los deportistas quienes intentarán dar el máximo en cada una de sus competencias para dejar no solo el nombre del país en lo más alto, sino representar los colores del departamento en Paraguay.

“Felicitamos a los nueve deportistas que van a ser parte de la Selección Colombia en los Juegos Panamericanos Junior. Serán 9 atlanticenses, de cuatro disciplinas deportivas como lo es el golf, el ciclismo de pista, el BMX y el atletismo. Estamos muy seguros que van a traer medallas para el país y der unos grandes representantes deportivos del departamento. Muchos éxitos para todos ellos”, destacó Urquijo.

Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 son el evento deportivo más importante del continente para atletas entre 17 y 22 años. Reúne a más de 4.000 jóvenes de 41 países, compitiendo en 28 deportes y 43 disciplinas. El certamen es clave en el proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y Los Ángeles 2028.

Los nueve representantes del Atlántico en la selección Colombia son:

Atletismo:

*Marleth Ospino: Bronce en el Mundial Sub-20 de Relevo 4x100m (2022, Cali), plata en el Sudamericano Indoor 60 moletin (2025, Cochabamba) con récord nacional (7.22s), oro Sudamericano Sub-23 en 200m (2024), múltiple campeona nacional.

*⁠Valentina Barrios: Plata en el Mundial Sub-20 en jabalina (2022, Cali), campeona NCAA Outdoor 2025 con récord nacional Sub-23 (62.00m), medallista en Sudamericanos y Juegos Panamericanos Junior, campeona nacional en Juegos Supérate.

*Enoc Marun: Oro y plata Sudamericana Sub-20 (2023), doble oro nacional U20 en 100m y 200m (2023), oro nacional Sub-18 en 200m (2021).

BMX:

*Sharid Fayad: Múltiple campeona panamericana, nacional y latinoamericana. Ganadora de válidas UCI y del Gator Nationals en EE. UU., medallista en Juegos Nacionales y campeona Sub-23 en 2025.

Ciclismo de pista:

*Francisco Jaramillo: Doble medallista mundial juvenil en Keirin (2022 y 2023), múltiple medallista panamericano y nacional.

*⁠Nicolás Olivera: Triple oro panamericano en 2024, finalista en el Mundial Junior, múltiple campeón nacional y medallista de Juegos Nacionales Juveniles.

*⁠Luna Álvarez: Campeona nacional juvenil, medallista en campeonatos interligas, finalista mundial en Keirin (2022).

*⁠Marianis Salazar: Campeona panamericana juvenil, récord panamericano en 500m, medallista bolivariana, campeona nacional y poseedora de récords nacionales.

Golf:

*Daniela Páez: Campeona nacional en distintas categorías juveniles, clasificada al U.S. Girls’ Junior Championship 2025, subcampeona sudamericana y representante en la Copa Los Andes.