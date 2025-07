Ya firmó con el Bayern Munich, ya entrenó con sus nuevos compañeros y ya se está adaptando a todo su nuevo desafío en Alemania, pero Luis Díaz no se olvidó de despedirse y demostrar su sentimiento de gratitud hacia el Liverpool, el club que le abrió sus puertas y lo catapultó hacia la élite del fútbol mundial.

El guajiro publicó en sus redes sociales un conmovedor mensaje en el que da las gracias a todo el mundo de los ‘Reds’ y recuerda con mucho cariño la triste partida de Diogo Jota, fallecido tras sufrir un accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

“Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo, y me voy orgulloso de todo lo que juntos logramos. He conocido gente increíble, colegas fabulosos, entrenadores que me ayudaron mucho, y extraordinarios fans. Liverpool es, de hecho, un equipo especial, y mantendré a todos en mi corazón. El ciclo termina aquí, y es tan gratificante mirar hacia atrás y darse cuenta de lo felices que éramos”, expresó Díaz a través de su cuenta oficial en Instagram.

“No sólo por los trofeos que ganamos, sino por la unión y amistad que lo hizo todo posible. Hubo altibajos, como siempre los hay, pero siempre hubo verdad. Como debe ser en una familia. Es bueno irse con la sensación de un deber cumplido y, sobre todo, dejar a un campeón. Hubiera sido el adiós perfecto si no hubiéramos perdido a uno de los nuestros de una manera tan trágica”, manifestó haciendo alusión al portugués.

“Como dije, y repito, llevo a todos conmigo en mi corazón, pero a uno de ellos en particular: Diogo. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaremos. Gracias por todo”, agregó.