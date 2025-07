Hay alegría y motivación. Jimmy Char Navas, presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, ve con muy buenos ojos la invitación que acaba de recibir Colombia para participar en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Caracas, Venezuela, en fechas exactas por definir.

“Es una agradable noticia. La invitación nos la hace Venezuela directamente, a través del presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Giuseppe Palmisano. Y la recibimos con agrado. Es un torneo que le encanta a nuestros peloteros y a la afición también”, expresó Char Navas.

El dirigente explicó que a diferencia de la Serie del Caribe 2024, en Miami, donde Colombia no intervino porque no estaba en capacidad de pagar los 300 mil dólares que le exigían para poder competir, en la edición caraqueña no se tiene que desembolsar ninguna inscripción.

“No. Simplemente fue una llamada que me hizo el presidente ‘Giuse’. Nos conocimos en estos torneos de la Serie del Caribe e hicimos una buena relación. Cuando le llegó otra vez la opción a Venezuela, él decidió que quería invitar a Colombia. Nuestros equipos han demostrado siempre tener un muy buen nivel y él aspira a tener un torneo de alto nivel en Venezuela. Colombia es un equipo bastante competitivo, incluso ya fue campeón (Caimanes en 2022)”, comentó la cabeza visible de la pelota caliente nacional.

“La salida o la no participación, para no hablar de salida, fue que no teníamos el dinero que exigía la organización de Estados Unidos (Marlins de Miami), ni siquiera fue la Confederación. Cada dueño del torneo decide quién participa y quién no, me imagino que también por supuesto lo tienen conversado en las juntas que ellos hacen de la Serie del Caribe y la Confederación, a quien van a invitar. Pero esa fue la razón por la cual no participamos. No podíamos pagar esa cantidad tan alta de dinero para jugar ese torneo. Y después (en la edición de Mexicali, Baja California, México) decidieron, como son autónomos, invitar a otros países y no a Colombia”, agregó.

Ante lo cerrada y exclusiva que ha resultado ser la Serie del Caribe, en cabeza de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPB) que preside el dominicano Juan Francisco Puello, a lo largo de los años, Colombia y otros países dieron origen a la Serie de las Américas, cuya primera edición se realizó este año en Nicaragua, y que fue ganada por las Águilas Metropolitanas de Panamá.

Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana conforman la CBPB, mientras Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Panamá y Nicaragua integran la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), que organizó la Serie de las Américas, cuya próxima edición (2026) es en Panamá y la de 2027 en Barranquilla.

“Colombia puede participar en las dos, y Colombia va a participar en las dos, esa es la intención. Creo que una semana antes es la de las Américas, lo cual se mantiene firme. Cuba también va a participar en la Serie de las Américas y después enviará a otro equipo o al mismo equipo a la Serie del Caribe, no sé cómo decidirán ellos. También tenemos que sentarnos nosotros acá en Colombia a ver cómo vamos a participar en las dos series. Pero seguimos, por supuesto, firmes en nuestra Serie de las Américas, donde somos socios y tenemos un compromiso de estar apoyándola y hacerla crecer”, puntualizó Char Navas.

El máximo directivo de la Fedebéisbol también anunció que una representación colombiana estará en la Copa América de Béisbol, que se cumplirá en noviembre en territorio panameño. Char espera que la competencia sea declarada clasificatoria para los Juegos Panamericanos Lima-2027.

“Estamos esperando que Panam Sports nos autorice que se convierta en clasificatorio a los Panamericanos. Y ojalá se dé porque así el Comité Olímpico Colombiano entraría a aportar en la preparación de esa selección”, dijo Char, que todavía no recibe en la Federación la primera inyección económica del Ministerio de Deportes.

“Son 190 millones los autorizados, pero todavía no han ingresado. Son dineros del año anterior. Se deben del año anterior, del ejercicio fiscal de 2024”.