Para Guillermo Celis el volver a jugar con Junior significó alegría y satisfacción. El mediocampista, que llegó en este mercado de transferencias al equipo, aseguró que esta es una gran oportunidad que la vida le pone.

Leer también: “Si llega alguien a darnos un salto de calidad, bienvenido, pero tenemos una gran plantilla”: Alfredo Arias

“Muy feliz, contento de estar en mi casa, de estar disfrutando estos días y más de empezar con esa victoria. El equipo hizo un gran partido, fue superior al rival, gloria a Dios nos trajimos los tres puntos. Ahora tenemos un partido difícil, en una dura plaza y esperamos conseguir la victoria”, manifestó en rueda de prensa.

“Agradecido con Dios, con la vida por esta oportunidad en esta etapa de la vida. Es una bendición volver a estar en este equipo. Estoy muy feliz de estar acá, enfrentaremos a un equipo que siempre compite. Cuando veníamos con Águilas siempre complicábamos a Junior. Tenemos que imponer nuestra idea de juego, de someterlos y no desgastarnos tanto. No hay excusa para no mostrar nuestra idea de juego”, complementó.

El centrocampista viene de jugar en Águilas Doradas, rival del onceno currambero, este sábado, a las 2 p. m., por lo que conoce plenamente la dificultad del encuentro.

Leer más: Recordando a los brasileños que jugaron en Junior, Botafogo presentó a Jordan Barrera: “Bienvenido al Glorioso”

“No será un partido fácil, vamos a ir a jugar contra un equipo que juega muy bien al fútbol. Mi agradecimiento siempre a esa institución, pero hoy estamos acá, esto es un equipo grande, esto es Junior. Tenemos que concentrarnos en lo que venimos haciendo y empezar ganando nos dio confianza para lo que viene”, declaró.

“No he hablado mucho con mis excompañeros. Jugar a esa hora allá es difícil, porque tienes el sol y la altura te pega un poco más. Duro nos va pegar, pero tenemos que tratar de imponer nuestra jerarquía. Tenemos gente de experiencia y tenemos que hacer valer eso”, añadió.

El volante resaltó lo que viene haciendo Alfredo Arias y destacó que es un entrenador que les hace las cosas “más fáciles”.

Leer también: Locura en la hinchada de River Plate por el regreso de Juanfer Quintero

“El profe en su idea de juego es muy sencillo. Él es muy claro con nosotros, que cuando tengamos la pelota tratemos de disfrutar, que recuperemos tras pérdida. Él es muy sencillo con lo que nos dice. Cuando un entrenador nos habla de esa forma y luego te da esa confianza, se torna más fácil. Somos un equipo que tiene buen pie y la idea es siempre proponer en cualquier estadio”, comentó.

“El profe es un entrenador de experiencia. Agradecido también con él. Es un entrenador que hace las cosas claras, sencillas. Él nos dice lo que quiere y es más fácil para uno. En Junior hay una linda historia de amor con los uruguayos y esperemos todos aportar para cumplir con el sueño”, agregó.

Por último, Guillermo Celis se refirió a la baja compra de abonos por parte de los hinchas para este semestre y dijo que entiende la situación.

“Normal, esto es un equipo grande. Aquí siempre hay presión y si no se ganan títulos siempre será un fracaso. Estamos acostumbrados a eso. La invitación se le hace a la gente en el terreno de juego. Acá hay que ganar y jugar bien, es la única forma de invitar a la gente y que ellos sientan la comunión con el equipo”, concluyó.