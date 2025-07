A Alfredo Arias se le ve tranquilo. El entrenador comenzó con una buena victoria ante el Cali su andar en Junior y eso lo tiene con confianza para lo que viene.

Leer también: Venezuela 0, Colombia 0: ‘La Amarilla’ no puede ganar en su debut en la Copa América

Por eso el técnico hace énfasis en que ganando podrá corregir las cosas malas que le vea al equipo.

“Siempre es importante empezar ganando en cualquier situación. Las correcciones que tenemos que hacer son más fáciles de hacer cuando se ganan. Prácticamente vamos a tenerlos a todos disponibles. Estamos esperando a Didier si puede estar recuperado. Tendremos más para escoger”, declaró en rueda de prensa.

El DT se refirió al partido ante Águilas Doradas, este sábado, a partir de las 2 p. m., en Rionegro, por la segunda fecha de la Liga-II.

Leer más: Espectacular mural en honor a Diogo Jota

“Águilas es un equipo y una institución que en los últimos años ha mantenido un perfil de siempre pelear arriba. Eso es de respeto para una institución. Más allá de los cambios, siempre ha mantenido el perfil de ser competitivo. No va a cambiar este año y menos en su cancha. Tenemos que ir con los ojos bien abiertos, apoyarnos en lo del otro día y ojalá nuestros jugadores se convenzan en que podemos seguir mostrándolo en el campo”, manifestó.

“Nosotros tenemos la ida de ir por los tres puntos y para eso tenemos que atacar más que el rival, para eso entrenamos. Lo que pasa es que al frente hay un cuerpo técnico y unos jugadores que también tienen la misma idea”, complementó.

Si bien no confirmó el once titular que utilizará, dejó entrever que hará algunos retoques.

Leer también: “No cambiaré mi estilo en el campo, pero sí muchas cosas mías por fuera”: Jermein Zidane Peña

“Depende de muchas cosas. Está ese dicho que dice que equipo que gana no se toca, no estoy muy de acuerdo con eso porque depende de muchos factores. A veces en los entrenamientos de la semana hay otros que lo hacen mejor. No puedo jugarme a decir que nómina que gana se repite. Cuando estamos más afianzados y perdemos, puedo decir que nómina que pierde no se toca, en eso me baso más”, comentó.

El uruguayo no descartó la llegada de algún otro refuerzo, pero dejó en claro que solo será si viene realmente a aportarle al club.

“Mientras esté el periodo de pases abierto, siempre está la posibilidad de reforzar el equipo, siempre y cuando no sea traer por traer. Si vemos que el equipo necesita en esa posición y el que viene, viene a aportar, bienvenido. Se apretó todo el calendario y no ha habido tiempo para seleccionar a los jugadores. Es un periodo de pases corto”, señaló.

“Más que nombres o posiciones, lo que nos hace falta es seguir mejorando. Tenemos que apoyarnos en lo del otro día, repetir cosas buenas y mejorar. Si llega a alguien a darnos un salto de calidad, bienvenido, pero sino, tenemos una gran plantilla”, añadió.

El técnico dijo que no sabe cómo va la negociación de Luis Ángel Díaz y señaló que a Yeison Suárez todavía le falta un papel.

“No hago negociaciones en el fútbol, soy un entrenador. Suárez está pendiente de algún papel, algo de clubes. Me lo informarán cuando lo pueda tener a las órdenes. Teófilo está haciendo la recuperación de su lesión, viene bien, en algunos trabajos se integra al grupo y después con los fisioterapeutas. Rivas está a las órdenes”, destacó.

Por último, Alfredo Arias dejó en claro que, bajo su mando, Yimmi Chará jugará en la zona de ataque.

“Cada maestro con su librito y todo es respetable. En este proceso a Yimmi lo vamos a utilizar más cerca del área contraria que de la propia. Tiene una carrera grande jugando ahí. El otro día lo hizo muy bien y esperamos siga así. Puede hacerlo Chará, Enamorado, Rivas, doble nueve. Tenemos un plantel amplio para hacerlo en esa posición”, concluyó.